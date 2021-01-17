冷！不開暖氣「擋風玻璃狂起霧」 內行靠1招：省錢又撐很久

冬天到了，許多人外出開車都會打開暖氣，不過一名網友透露自己不喜歡那種悶熱感，但是不開暖氣又會讓車子起霧，讓他相當困擾。對此，許多網友也分享不起霧的秘訣，其中有留言就提到，「肥皂」也可以拿來當作「擋霧神器」。

原PO在臉書社團「爆系知識家」發文請益，指出自己不喜歡吹暖氣，因為感覺比較悶，但現在是冬天，如果不開暖氣的話，又不知道怎麼做才不會讓車子不起霧。他也說，已經試過開送風了，但是沒用，一定要開A/C（冷氣），而且開一小縫的窗戶也沒效。

對此，底下許多網友紛紛表示，「將冷氣出風口切到擋風玻璃，冷氣打開，這樣就不會吹到人了」、「AUTO按下去就好了」、「冬天就不用開A/C，只要外循環打開，風鼓機轉動，很舒服又不起霧」、「其實暖氣只要開到玻璃方向一定程度，玻璃鏡不會起霧，也不需要繼續開暖氣」。

也有內行網友透露可用肥皂，「塗香皂抹均勻，我大貨車都是這樣用，後視鏡與前檔撐很久」、「肥皂水擦過一遍，省錢又有效」、「車內玻璃用肥皂擦」。