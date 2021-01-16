給有求生慾望的人！醫曝世上最可怕六件事 網認證：經典名句
近期網路瘋傳一張「世界上最可怕的6件事」星座哏圖，引起廣大網友迴響，星座專家唐綺陽也開直播替上榜的星座分析原因，而醫生陳志金則逗趣改編可怕的6件事，引來千名網友朝聖按讚。
臉書粉專「Icu醫生陳志金」跟上時事分享世界上最可怕的6件事，原本的「得罪天蠍座、欺負獅子座、愛上水瓶座、拋棄巨蟹座、對象雙子座、你是天秤座」，被改成「得罪太座、欺負太座、不愛太座、拋棄太座、對嗆太座、你不是太座」。
陳志金表示，最要特別「關注」是「太座」，各位先生們把圖存下來保平安，安太座比安太歲重要，歡迎幫我截圖給太座、歡迎分享給有求生慾望的人。
貼文一出，網友留言回應，「又要過年了，只能用新臺幣安太座」、「阿金醫師果然智商和情商高人一等」、「安太歲寶平安，安太座保一世」、「哈哈，醫生突破盲點」、「太貼切了，這才是經典名句」、「太座痛苦，保證老公終身痛苦」、「感謝陳醫師用心良苦的提醒，我轉發給先生看了」。
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