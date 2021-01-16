給有求生慾望的人！醫曝世上最可怕六件事 網認證：經典名句

台灣超商密集，又有24小時營業，羨煞不少外國人，但是台灣超商店員「百般武藝集於一身」，工作起來也是相當累人。網友分享了一張圖，說自己只是想去超商買東西，沒想到卻看到門上貼上一張公告寫著「早班遲到了，大夜下班了」，另外還有備註，網友笑說「備註才是重點！」

2021-01-16 13:06