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雞卷沒放雞肉！客怒拍桌嗆「騙錢」老闆心累 內行曝命名由來

聯合新聞網 / 綜合報導
雞卷是著名的台灣美食。本報資料照
雞卷是著名的台灣美食。本報資料照

食物名稱千奇百怪，因此容易誤會字面意思，近日一名老闆抱怨自己被客人質問「為何雞卷裡面沒放雞肉」，對此他特別解釋命名由來，結果對方竟不買帳，讓他崩潰直呼「照這個說法，春捲、老婆餅、太陽餅要怎麼說！」

原PO在臉書社團爆怨公社」無奈發文，昨（15）日遇到客人拍桌問「菜單上寫雞卷，這裡面是魚漿沒雞肉寫什麼雞捲」，於是他趕緊解釋，雞卷的由來是諧音，在以前是剩菜加上豬油網包起來，多的台語不就是「ㄍㄟ」，原以為對方聽完會氣消，沒想到他卻說「這縣市賣的雞卷我幾乎都吃過，就你們家的沒有雞肉，這麼不老實欺騙消費者」。

為了避免不必要的紛爭，他表明不喜歡的話可以退錢，對方氣憤地說「端走！看了就礙眼」，後來原PO直接把雞卷扔進廚餘桶，同時走到店外抒發心情「原來智商跟知識不會隨著時間累積而成長，不要妄想跟沒知識又自以為的長輩解釋」，文末也寫道「如果我菜單上面寫雞肉卷，然後裡面沒加雞肉，是我活該被你罵做生意不老實，但事實是雞卷就沒有人在加雞肉的啊！」

貼文一出，網友留言回應，「雞卷沒雞肉很正常，我倒想知道哪家有家雞肉」、「不懂吃還要硬凹」、「果真是沒知識的奧客」、「問他難道熱狗裡就一定有包狗肉嘛！」、「大哥辛苦了，好險你不是賣老婆餅的」。

此外，有許多人看完文章後，才曉得雞卷裡其實沒放雞肉，「我第一次知道雞卷沒有雞肉，以為是雞胸肉絞碎加魚醬」、「雞卷是包什麼你沒說我還真不知道，長知識了」、「我以為是雞絞肉做的」、「對不起，我真的不知道雞卷裡面沒有雞」、「老實說我以為是雞肉混魚漿」、「看爆怨長知識」。

根據維基百科，雞卷的內餡是常見的豬肉和蔬菜，稱為雞卷是因為閩南語「雞」與「多」諧音，而雞卷為「多出剩菜之卷」的意思。

爆怨公社

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