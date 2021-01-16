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24小時超商沒開！公告10大字笑翻眾人「備註才是重點」

聯合新聞網 / 綜合報導
有民眾要去超商買東西，發現門上貼了公告寫著「早班遲到了，大夜下班了。」 圖／爆料公社
有民眾要去超商買東西，發現門上貼了公告寫著「早班遲到了，大夜下班了。」 圖／爆料公社

台灣超商密集，又有24小時營業，羨煞不少外國人，但是台灣超商店員「百般武藝集於一身」，工作起來也是相當累人。網友分享了一張圖，說自己只是想去超商買東西，沒想到卻看到門上貼上一張公告寫著「早班遲到了，大夜下班了」，另外還有備註，網友笑說「備註才是重點！」

網友在「爆料公社」發文說，早上看到朋友群組裡貼著這張照片，說自己早上只是想去超商買個東西，沒想到卻吃了難得一見的閉門羹，大門貼上了一張大大的公告寫著「早班遲到了，大夜下班了」，右下角還有小小字備註寫著「畢竟加班也沒薪水」。

此文一出也引起網友熱議「所以整間店在唱空城計？」、「這家店的店長看到不知道會怎樣」、「便利商店員工真的都很厲害，尤其大夜要進貨又要顧客人還只有一個人，由衷佩服」、「其實很多人知道超商店員大概就是要會的最多，但薪資報酬率卻不成正比」。

但也有人認為「就算早班遲到，但基於職業道德也不該就這樣拍拍屁股離開，現在的年輕人很沒有責任感」，這番言論也再被反駁「正常啊！我也是時間到走，反正站得住腳，要辯肯定說死他！」、「以前有幫人顧店，我都會等到人接班我再離開，但對方都越來越晚，搞得我精神快崩潰，之後時間一到，鐵門直接拉下走人」，也有人點出關鍵「重點在於『加班沒有薪水』那句，大夜只好準時下班了！」

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