她買到過期軟糖打開驚見「肉鬆」網直呼：好噁心

超商買零食時一定要注意保存期限，以免買到過期食品，進而吃壞肚子。有女網友近日發文分享自己買的Hi-Chew（嗨啾）糖果，但一打開就發現糖果有黑點，輕咬一口後發現內餡竟然有像是「肉鬆」的物體，立刻檢查保存期限後發現自己買到過期的嗨啾。貼文一出後，不少網友也直呼噁心。

原PO在「Dcard」發文，她說「剛剛突然想吃甜的，想到上禮拜買了2條嗨啾，就開了其中一條來吃，打開發現怎麼有怪怪的瘀青」，只見嗨啾軟糖上有黑色點塊，但原PO仍秉持著實驗精神咬下一口，驚見裡面有黃色物體，外觀像是肉鬆的內餡。

之後原PO檢查包裝保存日期，才發現軟糖已過期數日，她說，「對我吃到了一點，目前還沒有肚子痛，但很好奇有人碰過這種情況嗎」、「這個故事教我們要記得檢查保存期限before結帳，然後要解剖，請使用刀子不要使用牙齒，謝謝大家」。

貼文一出後，網友紛紛留言稱，「食物不是一到保存期限後就馬上變質，才過期幾天並不會有什麼影響」、「感覺是沒溶解完的不明粉末」、「好噁」、「那是小動物的排泄物喔，畢竟工廠裡什麼都有」、「現在這麼冷，感覺不會這麼快變質」、「不過我買的那種小包裝的，好像也有這樣耶」、「你好勇敢」、「佩服看見不明物體還敢用嘴巴試試看的人，雖然本意不是要吃它」、「回去找店家吧，賣過期的給你，傻眼」。