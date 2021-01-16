水煮餐盒到底在貴什麼？店家揭「高價內幕」網狂刷太專業

台灣近年健身潮盛行，飲食也改為清淡少油，因此主打「水煮健康便當」的店家也越來越多，但是有網友不解為什麼水煮健康餐反而比一般便當還貴，看起來料沒有很豐富，卻動不動就120元起跳，此文也引出店家的專業回答。

網友在PTT回應水煮餐為什麼這麼貴的原因，他表示自己是北部餐飲科畢業，做健康餐盒大約半年，正在猶豫要不要收攤。首先他說，從學校學到了一個開店不賠錢公式，「營業額的成本比=租金水電約佔10%、食材30%、人事約20～30%，稅務雜支10%，淨利約15%」。

他自家便當賣100-150元左右，價格取決於肉是雞豬牛魚，拿雞肉便當來算，一個售價100元，連盒子的成本43元左右，雞肉15元+青菜25元，菜比肉還要貴很多，而且為了營養和賣相，菜的種類都不能少，能賣這個價格因為是自己家工作室，沒有店租問題，通常自己做，沒有人事成本，但常常累個半死。

算下來一個星期賣100-140個便當左右，月收22Ｋ上下，原因是客源不夠大，人手不足，需要把牌子養大，才有錢可以請人，因此還必須行銷，買廣告、拍攝商品照、設計LOGO等等，都是不少的費用。

他也進一步細分水煮餐和傳統便當店的差異，首先食材，水煮便當通常青菜部分會比傳統便當店多，為了賣相蔬菜種類不能少，而傳統便當店的優勢是，可以挑便宜的菜，大多菜賣完就不補，有些貴有些便宜，比較能自行控制成本。

工序部分，水煮便當配菜多半為水煮，但是若是一次要出大量的菜，不太可能又是切菜又是炒菜，這樣做大概一個禮拜就關節炎了，因此大量菜會使用專業切菜機，而大量煮菜不可能用炒的，因為會有加熱不均、調味不均等問題，所以都是用水煮、油炸、蒸、烤，確保食材熟度，調味一制性。

至於為什麼水煮便當這麼貴，他也認為最主要的原因是「店租」，因為水煮便當客群不外乎就是上班族，所以通常都要選商業中心，通常月租8-10萬跑不掉，按照營業額成本比，假設店租10萬佔營收10%，等於一個月要100萬，一個便當算100元，一天要賣333個左右，分成中午和晚上，通常中午生意好抓賣200個，這數字很困難，假如一間辦公室有10個人訂，也要有20間，而且還沒分平日假日，所以自然會調高售價到120-180元左右。

最後則是在店租成本壓力下，不得不增加客源，所以在行銷上也要花不少開銷，架網站、拍攝商品照、設計LOGO、下廣告，這些都會反映在成本上，而一般傳統店比較不會在網路上下廣告。

他也認為，傳統便當店用低價策略，就是以量制價，相對辛苦，但量多賺的也是很可觀，還有水煮市場還是沒有傳統便當店大，因為年紀大的客人大多訂過一次，就不太會訂了，原因還是覺得太貴不划算，身旁老一輩的朋友也是認為便當就是要吃炸雞腿、滷排骨等等，20-30歲的男生朋友也說水煮便當不會是他們的選擇。

網友看完這篇也大喊「推專業詳細文」、「朋友大公司會訂這類便當，也是這價格，但真的不算很好吃」、「經濟學的供需曲線啊！供給少當然漲價，雖然需求也少啦」、「看到正常理性的文，讚」、「簡單來說就是水煮餐盒的客群量不夠大，傳統便當店都是衡量在賺錢的，其實單個便當的利潤不高」、「水煮很難做起來，食材貴、調味清淡、備餐時間又長，很不討喜」。