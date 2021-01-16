買三明治遇「加到爆店家」她驚呼：老闆你家的肉鬆免錢嗎？

三明治口味選擇多且價格親民，成為許多人的早餐首選。近日一名女網友到早餐店外帶三明治，結果遇到傳說中的「加到爆店家」，讓她看了驚呼連連，照片在網上曝光，眾人紛紛留言笑說「有想過荷包蛋的感受嗎？」

原PO在臉書社團「爆廢1公社」分享一張照片，並表示「老闆你家的肉鬆不用錢嗎？旁邊蛋、火腿、小黃瓜變的好擠」，只見肉鬆份量十分厚實，能享受大口咬下的飽足感，而且還擠壓到旁邊的配料，原PO也笑說「我吃幾口就放棄，肉鬆量大概有三明治袋的一半超過」。

貼文吸引7000多名網友按讚留言，「用現金來懲罰老闆」、「應該順便來碗白稀飯」、「哈哈，肉鬆霸凌小黃瓜」、「感覺一入口，口水會瞬間被吸乾」、「可能是麥當勞薯條塞爆那位被革職改去早餐店」、「快過期了都塞給妳囉！」、「老闆佛心來著，吐司扁到不能再扁了」。