哪些行業做半年賺一年？網點名「1職業」：2個禮拜賺1000萬

從事高薪工作是許多人嚮往的事！對此一名網友指出薑母鴨、羊肉爐等店家，可以靠寒冷季節大賺一波，幾乎都是做半年賺一年，因此他想知道還有哪些行業是這樣，貼文一出掀起眾人熱議。

原PO在PTT發文表示，每年到了冬天季節，聽說薑母鴨和羊肉爐都是做半年賺一年，加上台灣今年有好幾波寒流，這些店家應該荷包轉滿滿，讓他不禁好奇「還有什麼行業是這樣，冰店有這麼猛嗎？還是討海捕魚的？」

問題曝光後，有網友點名「年貨大街」的攤販，「年貨大街做2個禮拜賺1年」、「年貨大街，之前打工的老闆2個禮拜進帳1000多萬，過年期間僱用超多的工讀生」、「你看迪化街人潮就知道有多賺」、「除非不再過年，不然年貨大街真的很賺」。

也有不少人提到「冰店」和「捕魚」，「你沒聽過第一賣冰、第二做醫生嗎？」、「賣冰的成本低，當然是最好賺」、「夏天賣冰，冬天改賣燒仙草，不怕沒業績」、「捕烏魚啊 冬天一趟回來幾千萬」、「你說對了就是捕魚」、「抓鰻苗，運氣好抓一個月就破百，但要能忍受在冬天的晚上在海上作業一整晚」。