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民眾爆買40盒！好市多暖暖包之亂 他直擊北投店這一幕嚇到

聯合新聞網 / 綜合報導
民眾表示有限購一人三盒，自己也有買到。 圖／COSTCO好市多商品經驗老實說
民眾表示有限購一人三盒，自己也有買到。 圖／COSTCO好市多商品經驗老實說

近來寒流接連報到，不少民眾都受不了寒冷天氣，紛紛購入禦寒用品，其中暖暖包更是賣到供不應求，昨(15)日更有人PO出桃園好市多上架暖暖包後不到1分鐘售完，還有人一口氣買超過40盒，讓人痛批看不下去，但北投店情況相反，大家守秩序的排隊，讓網友相當驚呼。

有民眾指出，15日到桃園好市多南崁店採買時，一開店就看到一群人衝進去，現場一團亂，後來發現他們在搶暖暖包，而不到一分鐘的時間便全部完售，甚至有民眾一口氣拿超過40盒，被痛批太自私。

另外有一名男網友則在臉書社團「COSTCO好市多商品經驗老實說」PO出北投店的情況，他表示自己早上在北投店搶到了最後幾盒暖暖包，看到其他店家戰況激烈，北投店大家則是乖乖排隊，很守規矩，由工作人員發給大家，一人最多3盒不能多拿，大家也是很守秩序。

網友看到這個畫面後紛紛留言、「台灣奇觀，之前口罩搶完現在換搶暖暖包」、「有規律的店好羨慕啊，我有目擊到桃園搶購潮，很遠就聽到尖叫聲」、「應該每間店都要限購比較好，一堆轉賣的」、「好誇張，我家這裡書局百貨店都有耶，也沒看人搶」。

民眾到好市多北投店見到大家守秩序在排暖暖包的畫面。 圖／COSTCO好市多商品經驗老實說
民眾到好市多北投店見到大家守秩序在排暖暖包的畫面。 圖／COSTCO好市多商品經驗老實說

寒流 暖暖包 好市多

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