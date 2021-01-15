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薑母鴨驚見「地獄食材」女崩潰 店家很拍謝：多送兩瓶甘梅湯

聯合新聞網 / 綜合報導
薑母鴨示意圖。圖／報系資料照
薑母鴨示意圖。圖／報系資料照

冬天一到，除了火鍋、羊肉爐之外，薑母鴨也是超受歡迎的美食。不過今（15）日一名女網友分享她購買薑母鴨竟出現這項「地獄食材」，而且還有五顆，讓她超崩潰。

原PO在臉書社團「新竹大小事」發文指出，自己外帶了一份薑母鴨，但店家竟給了她五顆鴨屁股，讓她直呼「會不會太誇張」。

對此，底下網友紛紛表示，「鴨的屁股很多人不吃，因為有種腥味」、「大部分的薑母鴨店，會把鴨屁股去除不放鍋裏，這家也太省了，把要屁股集中給一個客人」、「太誇張了吧！這五顆就佔不少的重量耶」、「尾巴的毛沒有拔乾淨」、「鴨屁股最臭，為什麼給客人吃」。

不過也有網友指出很喜歡鴨屁股，「這我看到會瘋掉，超愛的」、「那麼好吃的東西，妳既然不要，下次聯絡我，我幫妳處理」、「我買到那一鍋更開心欸」。

後來，餐廳老闆娘也現身留言，她誠意十足的表示，「很抱歉，店家工作人員錯誤，造成妳的外帶餐點有問題，在此再一次向妳說聲對不起」，也說店家願意全額退費並給予新的餐點，還要另外加送兩瓶甘梅湯。而原PO似乎也願意接受道歉，簡單的回應「了解」兩字，事情似已圓滿落幕。

五顆鴨屁股，讓原PO超崩潰，網友意見則是兩極。 圖擷自「新竹大小事」臉書社團
五顆鴨屁股，讓原PO超崩潰，網友意見則是兩極。 圖擷自「新竹大小事」臉書社團

薑母鴨

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