到百貨公司買內衣 一景象讓她驚呼「被颱風掃過嗎？」

百貨公司專櫃給人的印象都是乾淨整齊，但一名女網友到內衣專櫃消費卻遇到離譜的經驗。她日前到一家百貨公司買內衣時看到現場的景象亂成一團，彷彿颱風掃過一般，而且尋求店員幫忙找尺寸還被拒絕，讓這名女網友氣到不行。

女網友將這段經歷和照片PO文在臉書「爆怨公社」，她說曾在信義區買過某家內衣品牌的內褲，因為覺得品質不錯又好穿，日前知道板橋大遠百也有這家的專櫃，於是開心的前去想再多添購幾件，沒想到一到現場，凌亂的景象讓她看傻了眼。

從照片可看到櫃位上的商品凌亂不堪，堆積如小山，下方的每個抽屜也都塞得滿滿的，完全沒有任何整理，原PO難以置信的說「亂到我以為我在夜市」。無奈之下，她還是在這一堆雜亂的商品中尋找自己要的尺寸，但實在太亂了，只好尋求店員的幫忙。

原PO告訴店員自己要的尺寸後，對方查詢電腦表示還有存貨，但要求她自己去尋找，原PO回說「我剛找過了，太亂我真的找不到」，沒想到店員竟無可奈何的回答「那可能也沒辦法喔！因為我們也是要在那邊找，可能也找不到喔」，一席話讓她聽了非常不滿。

原PO說不知道當天是有什麼大活動，現場也沒有超過3名客人，但店員不整理商品也不幫客人找，讓她氣得只好離開。她認為即便是特賣，有空閒也可以稍微整理一下，「而不是亂到像颱風掃過的樣子，掃到找不到我要的東西！」

網友們看了照片也目瞪口呆，「這比我準備拿去洗的洗衣籃還恐怖」、「這…比我們這裡菜市場的地攤還要亂」、「比較像昨天遭小偷」、「好像我的抽屜啊」、「樓管都在幹嘛？這在新光三越早就開罰單了」、「這個我看了會走掉，不知道怎麼找」、「貼身衣物這樣子，我不行」、「這樣我根本連走進去都不會，看起來就像菜市場內大特賣」。

不過有同一家百貨公司的其他櫃位櫃姐出來幫忙解釋，「我是附近的櫃姐，一天兩個員工早晚班，另外一個下班就只剩一個人，還要結帳還要幫客人查詢有沒有尺寸，其他商品如果架上沒了不用補貨嗎？然後都不用吃飯、不用上廁所，就整理那堆內褲就好了？不是沒有看到她們在整理，而是才剛整理完又被弄亂。怎麼不說是客人的素質很差，看完東西不喜歡放回去都不會物歸原位？」辛酸的留言也引來其他同業的共鳴。