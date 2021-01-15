便當上的大坨不明綠色醬料？男友試直呼：超下飯

原PO男友打開飯盒後，以為女友在飯上加入酸黃瓜，因此傳訊息確認。圖擷自 Dcard

台灣生活方便，餐廳隨處可見，但長期外食很可能忽略營養均衡，因此越來越多人開始自己帶便當。沒想到有人因帶便當鬧出小插曲。一名網友日前在網路上分享幫男友帶便當，卻意外發現美食新大陸，引發網友熱烈討論。

一名女網友近日在Dcard有趣版上以標題「誰蒸魚會加這個啦」分享照片並寫下「平常午餐會自己帶便當，也會順便幫男友帶一份，畢竟一個人的份量很難抓，吃一樣的又很膩，所以會買各式各樣的醬料回來加，也常常製造給男友的驚喜（驚嚇）」。該網友繼續透露，幾天前幫男友準備蒸魚便當，沒想到中午時男友傳訊息給她。

原PO貼出和男友的對話截圖，只見原PO男友尋問「便當裡為什麼有這麼大坨的酸黃瓜啦？是小七醬包嗎？」，但女網友並沒有回答男友問題。沒想到原PO男友品嘗後大讚很下飯，讓原PO直呼「給吃膩便當菜的我簡直發現新大陸啊！」。事後該名女網友也更新貼文分享該醬料是「泰式檸檬青辣椒醬」，她說明「吃起來就是泰式檸檬魚，但是有點微辣」。

此文一出，許多網友紛紛在下方回應，「看起來像海藻什麼的」、「一看真的很像酸黃瓜欸」、「感覺很像什麼老醬菜？」、「我也覺得看起來好好吃，果然別人的女友不會讓人失望」、「心意最重要！求便當作法」、「原來！我超愛泰式檸檬魚的味道」、「看起來有點地獄料理」、「蒸魚加好市多泰式椒麻雞的醬超好吃」。