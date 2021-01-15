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告別式禁忌！離開時「這東西」要丟掉 過來人分享慘痛經驗

聯合新聞網 / 綜合報導
告別式示意圖。圖／ingimage
告別式示意圖。圖／ingimage

參加告別式是一種表達慰問的方式，也有許多細節要注意，近日一名網友在PTT發文詢問「第一次參加告別式，有什麼要注意的？」引發討論。其中還有一名網友分享過去因為自己將一樣東西帶回家，而遇上車禍

原PO在PTT發文指出，從小就認識的朋友走一陣子了，接下來要舉行告別式，由於自己是第一次參加，只知道服裝要穿黑白色系、白包要包單數，剩下的細節不是很清楚。原PO也詢問網友，「公祭是否要提早到場？」、「不確定對方收不收白包的話，提前問會不會很沒禮貌？」、「火化可以跟著嗎？」等問題。

對此，網友們紛紛表示，「我的經驗是公祭可以提早一點點到，因為有時前面儀式進度超前，就會提前公祭」、「白包先準備著，如果喪家不收的話再收起來」、「我記得白包是不能帶回家的，如果對方不收，通常會用紅包把錢還你」、「服裝也不一定要黑白色系，素色即可，不要亮色」、「火化通常是家人跟很熟的親戚才跟著」。

接著也有許多留言透露參加喪禮要注意的細節，「不要說再見，結束後默默走掉或點頭致意就好，也不要喊人家名字」、「回家前先去人多的地方走走再回家」、「白包1100元比較好」、「回家用艾草洗澡，喪家發的毛巾和符紙是避穢用的，可以拿」、「不要跟其他賓客說再見，進火化爐不可以回頭」、「7片榕樹葉或芙蓉放口袋，回家路上丟掉，萬一找不到，帶些鹽巴，進家門時灑在自己身上」、「記得要把榕樹葉丟掉，我之前離開告別式後還拿著，結果在朋友載我回家路上出車禍」。

PTT 告別式 車禍

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