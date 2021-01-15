妹6天不洗頭！哥抱怨釣出神人：聽過2個禮拜不洗的

最近寒流一波波，對長髮或是髮量多的人來說，洗頭真的好折磨人，打濕搓泡沫再沖水，加上潤絲、護髮程序，最後還要吹乾，真的超級麻煩。有位網友在Dcard分享妹妹傳來的line訊息，「我6天沒洗頭了~冬天好棒」，本身是油性頭皮，堅持天天洗髮的哥哥忍不住問網友：「女生真的都不愛洗頭嗎？」

原PO說，妹妹從小不愛洗頭，卻很喜歡用頭蹭家人，邊蹭還會補上一句「欸，我3天沒洗頭了欸...你聞看看香不香？」哥哥回憶起不堪的童年，很慶幸現在不用被逼著聞妹妹頭髮的味道，妹妹說現在改蹭男友聞頭，哥哥寄予無限同情，只好回覆「我真的佩服妳男朋友，真男人」。

PO文一出，釣出不少討厭洗頭的妹子，「我冬天目前最長紀錄是8天，會問我媽油嗎？我媽說不油我就不洗」、「冬天最長紀錄7天沒洗頭...反正出門戴帽子」、「我乾性頭髮，冬天也是4-6天洗一次」、「也愛強迫男友聞我的頭猜第幾天沒洗頭...也有用乾洗髮...絕對是個隨時香香的女子」、「冬天就每3天洗1次...出油的那天就扎馬尾起來」、「同學很開心說她2個禮拜沒洗頭...因為天氣冷不想洗」。

也有人提出另類觀點，「你可能不知道正妹都不喜歡洗頭」、「不是不喜歡洗頭，是因為沒有人幫忙吹頭髮」、「洗頭是很療癒，但吹頭髮是地獄」、「2天沒洗頭，叫我聞我會翻臉，6天還敢聞，真的勇者」。

原PO也有替妹妹緩頰，妹妹頭髮是乾性的，就算一個禮拜沒洗，「也不會看起來一球一球，也沒有伴隨油耗味」，妹妹如果不說，一般人也看出來她那麼多天沒洗頭。皮膚科醫師建議，洗頭次數應該依個人頭皮特性，以及季節做調整。「一天洗一次頭就可以！」但如果是頭皮容易出油的人，一天洗兩次也可以，但建議不要用去油力太強的洗髮精，以免頭皮洗得太乾反而造成傷害。