哪個國家是「美食沙漠」去旅遊寧可吃泡麵？網一面倒點名英國

各國都有道地的傳統食物，到當地旅遊時非吃不可，不過一名網友日前在網路上以「哪個國家根本沒有美食可言」為題發文，認為韓國食物較不多元，詢問大家哪個國家根本沒有美食？引發熱議。

一名網友近日在PTT上發文表示許多地方都有必吃的食物，但有些國家的食物較單一都沒有變化，並舉例「個人覺得韓國是坐二望一代表食物，泡菜、泡麵、韓式炸雞、烤肉，幾乎每天都在吃這些東西，變化性少的可憐，被美食之都台灣按在地上打。那麼還有哪國也是根本沒有美食，頂多是代表性的食物而已？」

此文一出，大部分網友卻都一面倒表示英國更慘，完全就是美食沙漠，「英國啊，炸魚薯條，沒了」、「英國吧，料理方式滿單調的」、「英國最慘」、「把韓國跟英國擺在一起的，我看是沒見過英國食物的可怕」、「我學長去英國遊學說帶了超級多跟寄超級多泡麵去」、「英國，甜點都難吃」、「英國，沒有之一」、「認真講，英國！」、「英國啊，韓國至少還有特色，畢竟沒幾個國家天天吃紅色的東西，英國連特色食物都沒」、「英國慘到自己都承認」、「英國，真的想不到要吃什麼」。

而原PO所點名的韓國也引起許多網友的共鳴，認為韓國食物沒變化，「韓國」、「韓國的東西確實單調，而且對胃很不好」、「韓國一堆食物味道都差不多」、「東亞就韓國最廢」、「去這麼多國家，我只想到韓國」、「韓國一堆辣的不知道在幹嘛」、「北歐的都比韓國豐富」、「韓國少數能吃的大概只有燒肉，其他都差不多味道」、「亞洲一定是韓國最難吃，沒有之一」。

除此之外，也有部分網友點名不同國家，「印度更單調」、「菲律賓也蠻慘的」、「德國好像都吃冷香腸」、「越南」、「日耳曼國家都不太行」、「北歐國家的食物都很單調」、、「美國也就是薯條漢堡」、「北歐芬蘭」、「想來想去想不到俄羅斯的美食」、「北歐吧，來北歐你就知道韓國有多棒了，北歐吃東西悲劇就算了」、「德國沒有之二」。