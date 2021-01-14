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他怨母「貢品越拜越多」塞滿屋 網曝關鍵：熟食才難搞！

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO家的和室塞滿了拜拜用的貢品，讓他無力地表示，「我要抱怨家裡零食太多！」圖擷自爆怨公社
原PO家的和室塞滿了拜拜用的貢品，讓他無力地表示，「我要抱怨家裡零食太多！」圖擷自爆怨公社

台灣傳統習俗「拜拜」，除了祈求祖先庇佑外，也有訂定為商家祭拜的日子，意味著祈求生意興隆、事業順利。有網友分享，媽媽每回祭拜的貢品往往多得不像話，也讓他疑惑表示「拜越多是不是生意越好？」

一名網友於《爆料公社》上發文表示，每個月的初二十六是傳統習俗上，商家拜拜的日子，但祭拜用的貢品卻是因人而異，並無太大的限制。原PO指出，媽媽認為「拜越多，賺越多」，因此每回拜拜都大肆購買零食泡麵，也使得家中和室塞滿了各式各樣的零食，令原PO無能為力地表示，「我只能抱怨家裡零食泡麵越來越多」。

網友們紛紛表示，「要慶幸買的是零食泡麵而不是自己煮的雞鴨魚肉之類的！」、「你不孤單，我家也是」、「乾糧泡麵飲料其實很好解決，有些傳統家庭初一十五、初二十六都是六菜一湯一飯在拜的，這種要消滅才是困難」、「你們怎麼有辦法一直累積！我拜完當天或隔天就全部消滅了」、「我家的每次都不夠我嗑」。

但也有網友指出，吃不完的食物不如捐贈給需要的人，「真的只是為了拜拜，不是為了吃東西，其實可以捐出去，做善事更實際！」、「捐孤兒院不錯」、「可以捐出去，做功德阿，很多弱勢家庭會很開心的」、「拜完的東西我都只留喜歡吃的幾樣，其他都在地方社團贈送給想吃的人，寫清楚是拜過的就好」。

爆料公社

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