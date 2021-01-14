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女客遭湯灑要索賠「全桌吃免錢」 店長怒了：歡迎PO網公審

聯合新聞網 / 綜合報導
餐廳示意圖。圖／ingimage
餐廳示意圖。圖／ingimage

一名女子日前與2名朋友到台北市大安區一家餐酒館吃飯，因為服務生上菜時，不小心將湯灑到該女子身上，造成衣服、褲子濕掉，於是她提出「全桌免費」的要求。由於全桌免錢實在有些獅子大開口，因此遭到店長拒絕，雙方於是爆發口角，店長更歡迎女子「PO網公審」，而女子發上網後，網友更是一面倒的力挺店家。

一名網友今（14）日在匿名粉專「靠北餐廳2.0」為女友抱不平，表示一周前，女友跟另外兩名朋友到大安區的一家餐酒館用餐，未料女服務生上菜時，不慎將湯打翻，還灑到女友身上。

雖然服務生當下不斷道歉，並提出賠償、衣服送洗等解決方法，不過女友認為即便衣服送洗，對方也無法立刻解決她現在衣服濕掉、髒掉的問題，而且同桌的大家心情都受到影響，於是便主動提出「三人免費」的要求。

後來店長也過來，說服務生不是故意的，今天他們有食材成本，而且也都有投保，如果原PO女友有燙到，歡迎去看醫生，並拿就診證明索賠，如果全桌免費可能無法向上交代，變成店長要自己負擔這些金額，「大家都是出來工作的，為何不各退一步？」

接著原PO女友不滿表示，「沒關係，你不方便沒關係，但是你也不站在客人角度想想，你今天跟朋友開開心心出來吃飯，結果被倒了整褲子都是牛肉熱湯，你會開心嗎？要求整桌免單真的不過分」。據了解，因為同桌3人每人點餐金額皆不超過300元，所以原PO女友認為並不是什麼大數字。

結果店長沒有要退讓的意思，他表示，「那妳要我賠什麼？整桌免單嗎？還是賠償妳跟朋友的精神損失呢？沒關係，我歡迎妳們PO上網來讓大家公審，我就怕妳們不PO上去，我們店裡都有錄影跟錄音，都可以提供證明。」

店長說完後，便甩頭走人，後來服務生雖然送來了三道招待的菜，但是原PO女友跟她朋友並未接受，因為發生這樣的事，她們完全沒胃口。原PO強調，服務生本人從頭到尾態度都不錯，前幾天也有收到對方傳來的道歉簡訊，但沒想到是服務生主動出面，而不是店長。原PO痛批，「店長完全沒有要出面為他當下的言語及態度道歉，也完全沒有承擔責任的能力。」

對此，底下網友卻是一面倒的力挺店家，「吃的不會不好意思？湯灑了，擦一擦就好了，人家也不是故意的」、「針對潑灑到衣服部分處理，是很棒的方式，整桌免單真的很誇張」、「這麼不要臉的要求，還敢PO出來？」、「送洗不能解決問題，但全桌免單就可以？」、「湯灑在身上跟全桌免單有什麼關係？」。

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