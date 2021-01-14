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年收300萬元生活爽爽過？ 過來人曝心酸真相：賺多少根本沒差

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友好奇「年收300萬的生活過得怎麼樣？」貼文曝光後引起網友熱議。其中，就有一名網友坦言，「賺多賺少根本沒差」。示意圖／ingimage
一名網友好奇「年收300萬的生活過得怎麼樣？」貼文曝光後引起網友熱議。其中，就有一名網友坦言，「賺多賺少根本沒差」。示意圖／ingimage

賺得多、追求過更好的生活是每個人的願望，但就有網友好奇究竟「年收入300萬元的人，過著什麼樣的生活？」沒想到貼文一出隨即引起網友熱議，但沒想到真相曝光後卻讓人心酸。

一名網友在PTT八卦板發文提問，表示網路上經常有人說自己年收入300萬，換算平均一個月25萬元，因此不禁讓他好奇「請問領這個薪水的人，都過什麼樣的生活？」並希望有人能現身說法回應。貼文一出，立刻引起網友熱議。

許多網友紛紛留言回應，「年收只有200出頭，生活就是每個月領老婆給的9000…」、「賺超過400萬根本就不划算，都被抓去繳稅」、「你的花費會莫名其妙追上收入，真心不騙」、「個人花費跟以前學生時代沒差太多，訂便當都選100元內，別人訂手搖飲不跟，咖啡盡量喝公司的」。

其中，有一名網友回文提及，「看是常態薪資，還是突然爆發那種」，該網友認為賺多賺少根本沒有區別，看到名車、豪宅一樣買不下去，「賺多的人都是咬緊牙想著如何讓被動收入增加而已，根本不敢亂花錢，怕老了變下流老人」。

PTT 薪資

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