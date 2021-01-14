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女叫外送尷尬見外送員是前男友 網友一堆風趣留言給安慰

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友放假叫外送，沒想到外送員是前男友，十分尷尬。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
一名網友放假叫外送，沒想到外送員是前男友，十分尷尬。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

外送服務近年發展神速，Foodpanda 和 UberEats外送員普及，讓民眾不用出門就能享用餐廳美食，深受歡迎，但卻有人因叫外送而發生意想不到的事。一名女網友在網路上發文抱怨自己因叫外送結果遇到前男友，讓她直呼太誇張，引發熱議。

一名女網友日前在Dcard發文透露自己因叫外送而發生誇張的經驗，原PO表示想叫個雞排來結束假期最後一天，沒想到幫她外送雞排的外送員竟是前男友，讓她十分傻眼尷尬。當時只好把錢放信箱並請前男友把餐點放樓下，再請室友幫忙取餐點，不僅大費周章更讓原PO覺得太扯了。

文章一出，引來許多網友風趣留言，「評價一顆星點下去」、「要華麗的出去拿餐」、「妳可能以後都要先叫外送員先傳自己的照片了」、「說不定前男友也覺得送到妳很尷尬」、「他一定覺得很衰」、「妳要施捨他，華麗的給他小費」、「所以怎樣？加送飲料嗎？」、「前任：衰，要被按負評了」、「哇，是緣分呢，是不是該復合了」、「如果還素顏應該會超想撞牆而亡的」、「幸好是冬天，穿前任沒看過的衣服包緊緊出門拿」。

沒想到有許多網友也有相似的經驗，「我送外送就遇到過」、「我之前在公司叫外送，結果外送員是半年前被公司炒魷魚的人」、「我之前是遇到國中別班的同學，常常勞動服務都一起做，不過他那次竟然沒認出我，我也就假裝不認識」、「我哥以前也剛好送到前女友，就真的這麼剛好」、「之前有一次去清心買飲料，因為都在滑手機沒在看店員是誰。戴口罩遠看也看不出來，反正一抬頭就看到前任準備幫我點飲料」、「我之前也有過，同事叫熊貓，送來的外送員是前男友」。

外送員 Dcard

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