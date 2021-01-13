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「95加滿120元」阿姨硬拗只要50元 網傻眼：民國幾年的事

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO遇到奧客，要求95加滿，卻硬稱只要50元。圖片來源／ingimage
原PO遇到奧客，要求95加滿，卻硬稱只要50元。圖片來源／ingimage

為了避免加油金額或油品發生爭議，現在加油站都會規定員工在加油前，復誦一次顧客的油品和金額。有網友近期發文抱怨，他表示在幫一位阿姨加油時，對方稱要95加滿，加滿後跳錶金額是120元，對方為此跟他們爭執數小時，聲稱過去95加滿只要50元，令加油站員工相當傻眼。

「真的是什麼樣的奇葩奧客都能遇到！」原PO在「爆怨2公社」表示，在加油站上班遇到這位阿姨，她說要「95加滿」，跳表後顯示120元，對方卻對這個金額相當有意見，並指著油表稱「之前在別的加油站加都是50元，怎麼來到這邊加就變120元」，雖然加油站長和領班都出面解釋，因油價上漲有調整，但阿姨還是盧了好幾個小時。

原PO說「真懷疑她是不是沒看新聞還是數學不好，都不曉得油價漲很久了」，所幸在解釋幾個小時後，阿姨終於認帳把錢付清後走人。不過，貼文一出後，許多網友紛紛留言，「95加滿是民國幾年的事」、「她是不是想把『會哭就有糖吃』發揮到淋漓盡致」、「早就沒有50元加滿的年代了，阿姨是穿越到未來的人嗎」、「連120也在那邊盧，加不起就用走的」、「把油抽回來，請他去別的地方加」、「阿姨多久沒加油了」。 

加油站 油價 奧客

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