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幫主管訂餐！他不爽外送員繞路晚送「都我被罵」 網譙：怪誰

聯合新聞網 / 綜合報導
一名外送員同時送好幾單的「疊單」狀況頗為常見，而外送員只要依照美食外送平台系統自動判斷哪張單先送即可正常配送。聯合報系資料照
一名外送員同時送好幾單的「疊單」狀況頗為常見，而外送員只要依照美食外送平台系統自動判斷哪張單先送即可正常配送。聯合報系資料照

幫主管訂餐卻沒算好時間，導致用餐時間被延誤，到底是該怪自己點餐時間晚？還是怪外送員太晚送達？一名女外送員表示日前一次接2單遇到「疊單」狀況，公司系統會自動規劃送餐的優先順序，但她卻被其中一位客人責怪，「每次你們遲（到）都是我被罵，到底？」讓原PO相當氣不過。

一名剛入行10幾天的菜鳥外送員在臉書社團「爆料公社（官方粉絲專屬）」發文表示，日前有一張外送點單超過11點才收到，「公司疊2單，第一順位不是你我也沒辦法」，原PO取餐後先去送電腦指定先配送的另一張訂單，結果對方從定位系統得知原PO沒有先去送他的單，就私訊原PO「你就不能先送我這邊嗎？明明比較順」，更提及公司中午吃飯時間都到了，氣原PO居然還繞道送餐「是有什麼毛病？」

原PO回應「這些都是電腦排單」並要求對方稍安勿躁，豈料對方竟然擺出不耐煩的口氣說，「主管都在催飯了，每次你們遲（到）都是我被罵，到底？」這讓原PO相當不滿，甚至感到無辜被波及。

原PO公開與對方的對話紀錄，坦言自己並沒有遲到，而是依照公司系統安排的配送順序送餐，「另一單都好了，我也在等你的餐」，原PO也建議對方「下次你要不要11點就點餐，這樣你就不會被罵了」。

對話紀錄曝光後，引起大批網友罵爆這位客人，直呼「外送是圖方便，想準時可以提前訂購就好～不要一直催！」、「這麼趕自己去買啊！你最高貴，要先送你的，其他的都不是人？」、「每次都被罵晚到！每次都不早一點訂，有什麼辦法！」、「這麼急可以不要叫外送，哪單先送真的不是外送員可以決定的」、「慣大爺」。

一名客人從定位系統得知外送員「疊單」卻繞道先送另一名客人的餐點，讓他氣炸直呼「每次你們遲（到）都是我被罵，到底？」圖擷自爆料公社（官方粉絲專屬）
一名客人從定位系統得知外送員「疊單」卻繞道先送另一名客人的餐點，讓他氣炸直呼「每次你們遲（到）都是我被罵，到底？」圖擷自爆料公社（官方粉絲專屬）

爆料公社 外送員

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