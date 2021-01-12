幫主管訂餐！他不爽外送員繞路晚送「都我被罵」 網譙：怪誰

幫主管訂餐卻沒算好時間，導致用餐時間被延誤，到底是該怪自己點餐時間晚？還是怪外送員太晚送達？一名女外送員表示日前一次接2單遇到「疊單」狀況，公司系統會自動規劃送餐的優先順序，但她卻被其中一位客人責怪，「每次你們遲（到）都是我被罵，到底？」讓原PO相當氣不過。

一名剛入行10幾天的菜鳥外送員在臉書社團「爆料公社（官方粉絲專屬）」發文表示，日前有一張外送點單超過11點才收到，「公司疊2單，第一順位不是你我也沒辦法」，原PO取餐後先去送電腦指定先配送的另一張訂單，結果對方從定位系統得知原PO沒有先去送他的單，就私訊原PO「你就不能先送我這邊嗎？明明比較順」，更提及公司中午吃飯時間都到了，氣原PO居然還繞道送餐「是有什麼毛病？」

原PO回應「這些都是電腦排單」並要求對方稍安勿躁，豈料對方竟然擺出不耐煩的口氣說，「主管都在催飯了，每次你們遲（到）都是我被罵，到底？」這讓原PO相當不滿，甚至感到無辜被波及。

原PO公開與對方的對話紀錄，坦言自己並沒有遲到，而是依照公司系統安排的配送順序送餐，「另一單都好了，我也在等你的餐」，原PO也建議對方「下次你要不要11點就點餐，這樣你就不會被罵了」。

對話紀錄曝光後，引起大批網友罵爆這位客人，直呼「外送是圖方便，想準時可以提前訂購就好～不要一直催！」、「這麼趕自己去買啊！你最高貴，要先送你的，其他的都不是人？」、「每次都被罵晚到！每次都不早一點訂，有什麼辦法！」、「這麼急可以不要叫外送，哪單先送真的不是外送員可以決定的」、「慣大爺」。