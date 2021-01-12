女自報姓氏「木易楊」被爸爸糾正 網友：念木昜楊對方也聽不懂

每當需要自報姓名時，你都是如何介紹自己的名字呢？一名楊姓女網友表示，訂餐廳時都介紹自己是「木易（ㄧˋ）」楊，直到某日父親糾正，應該要念「木昜（ㄧㄤˊ）」才正確，連自己的姓氏都念錯，令她自覺很慚愧。問同為姓楊的人，是否有被店家念出正確讀音的呢？貼文引來上千網友分享經驗。

一位楊姓女網友在《爆怨公社》發文表示，每次要介紹自己的姓氏時，都會說「木易（ㄧˋ）楊的楊」，而且還常會被寫成太陽的陽，直到某日父親告知，「昜」念「ㄧㄤˊ」，不是念「ㄧˋ」，才知一直都念錯自己的姓氏，覺得「真是慚愧」。至今，仍未遇到念對過的，但也懶得糾正對方，免得「解釋下去沒完沒了」。問大家是否有相同經驗。

貼文引發網友熱烈回應，「木昜楊，用說的對方也聽不懂」、「我的昜，小到大的老師能念出正確的發音沒幾個」、「我到現在還在解釋我是那個『鄂』」、「我姓寗，雙木林嗎？安寧的寧？算了 隨便你寫」，許多人都懶得解釋，沒有重大影響，多數都將錯就錯算了。

更多人遇到的狀況是讀音相近問題，「姓莊，都會被講成『張』」、「我姓柳，喔～劉備的劉」、「我姓蔣，您好，江小姐…」、「我姓翁、富翁的翁，好的汪小姐…」、「我姓于，于右任的于，是余天的余嗎～」、「山谷的『谷』，是古代的古嗎？」種種對話狀況，讓人笑翻。

還有一種情形是造詞、拆字介紹法，有人抱怨說「『音容宛在』的宛」常令聽者瞬間愣住，「我姓胡古月胡，結果店員都叫我古小姐」、「我姓顏，顏色的顏，然後店員跟我都笑了…」。