海底撈做美甲竟「意外翻車」 女失望問：只有我遇到？

海底撈除了餐點之外，最有名的就是「川劇變臉」與各式「附加服務」，包括美甲、擦皮鞋、按摩...等等。就有網友慕名前往，卻在使用過美甲服務後感到大為失望，因此上《Dcard》詢問「看大家塗的都很美，只有我的凹凸不平，請問這樣正常嗎？」

原PO貼出自己的美甲成果，兩手都做了白色的美甲，其中一些看得出來沒有塗的非常均勻。原PO說，「想請問大家這樣是翻車了嗎？我看大家海底撈美甲都很美啊，他這次凹凸不平還很透。說真的，這次對海底撈美甲有點失望。」

部份網友覺得原PO遇到的是特例：「沒看過海底撈這麼慘的」、「看起來沒照乾，透就膠了，比沒做還慘」、「甲型也很糟」，也有人說「很正常，我收到滿多海底撈翻車美甲來重做」、「海底撈幾乎都凹凸不平、做霧面會更明顯」。

也有網友表示，既然是免費的，本來品質就是那樣，沒有什麼好要求的。原PO則回應表示，謝謝大家的意見，但她沒有要求什麼，只要塗平就可以。就算免費，被做成這樣多少有點小失落，但店裡的人也很辛苦，她也不會說什麼，純粹分享經驗給大家。