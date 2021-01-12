出入口被擋道！工人怒派「怪手」幫移車 網看傻：該賠記得賠

駕駛找停車位除了要選方便停泊的位置，也要記得切勿擋道。近來，一段發布在抖音的影片引起網友熱議，影片中一輛白色轎車停在路邊卻疑似擋到工地出入口，影響工地出入作業，引起工地人員不滿，於是派出怪手用強硬手段幫車主「移」車，影片曝光後讓網友全看傻眼。

原PO在臉書社團「爆料公社二館」發文分享影片，內容指出一輛白色轎車多次擋在工地出入口，影響到工地作業，引起不滿，於是工地人員直接開來怪手，用怪手大型鏟勺頂住白色轎車尾部，硬生生「推走」好幾公尺遠。

而在抖音發布這段影片的網友其實還寫到「都說工地門口不要停車了，講不聽餒」，似乎意指過去已勸告過白色轎車車主，但對方還是照停才會出動怪手推車，這讓原PO忍不住直呼，「雖然車主違停，但用這種方式推，不妥吧？」

超誇張行為引起網友熱議，紛紛留言「一定是太白目才會被修理啦！」、「明明知道人家那是工地，結果還皮皮的停，不知道裡面多的是可以把你車弄走到家私嗎？」、「雖然療癒，但拍影片的也太蠢了吧！還放上來，不怕被車主告嗎？」

不過也有部分網友質疑出動怪手「移」車的行為太超過，「那邊有劃紅線還是有標示不能停車嗎？沒有的話，違法的是你們吧！」、「他要是真的擋住了，看是要報警請警察通知車主還是怎樣，這樣在硬嚕，壞了誰負責？」、「這車的傳動應該毀了！」、「紓壓歸紓壓，該賠的記得還是要賠唷！」