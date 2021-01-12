全聯也能叫外送到家！她讚「時代進步」網點心酸真相

外送好方便！知名連鎖超市全聯福利中心從1月8日起推出外送服務，攜手外送平台Uber Eats，最快30分鐘就能幫消費者把食材雜貨送到家，網友也讚嘆「時代真的進步了」，不用出門就能送到家，加上現在有優惠，菜錢省了不少，但有人也發現心酸真相「目前只有雙北有」。

網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文，她讚嘆「時代真的進步了，全聯現在好方便，不用出門，手機用Uber Eats點一點，就可以直接送到家裡，而且現在還有滿299直接折100元的優惠，下週的菜省了不少。」

其他人看了也說「我們這邊沒有欸」、「小港區Uber沒送嗎？不然怎麼找不到全聯？」、「昨天有用了，搭配我自己的免運，很划算。」有人出面解答「目前只有雙北先開始」也有人認為「但全聯實在是太近了啊啊啊，就三分鐘巷口。而且線上的品項，像是蔬菜其實自己還是會挑過...」、「去全聯的樂趣是~喔…有特價，放進籃子裡。」

全聯福利中心1月8日起推出宅配外送服務，攜手外送平台Uber Eats，最快30分鐘就能幫消費者把各類生鮮雜貨送到家。首波上線台北市、新北市50家門市，目標2021年底將外送服務拓展至全台，規劃200店加入服務行列。

服務有5大特色，包括：線上線下統一售價、首波超過2,000項商品超齊全、下單到取貨最快30分鐘至1小時內、從9：30至20：00可下單時段長，以及取貨方式多元，消費者可依照需求選擇宅配到家、或是預約指定時間到店取貨。

除了全聯之外，家樂福從2019年底也與Uber Eats、foodpanda雙外送平台合作，從原本5家店到目前81家，還在陸續增加中，上線約有3,000多件商品。愛買量販亦自2019年12月起與foodpanda合作民生用品送到家的外送服務，目前有14家分店（僅桃園店未上線），目前於外送平台上架近50個品類、超過4,000項商品，主打主題商品分類。