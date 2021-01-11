耳機忘在早餐店！老闆幫保管苦等2個月 失主感動用新台幣報復

今（11）日一名網友去早餐店用餐，結果意外失而復得「消失2個多月」的藍芽耳機，而幫他收起來的正是早餐店老闆，對方表示「我一直在等你回來」，讓他聽了感動直呼「這只能用新台幣報復一下」。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」分享這則暖心小故事，今天一如往常的去買早餐，怎料早餐店阿伯突然說要送他一個禮物，當下有點半信半疑，心想「怎麼這麼好，難道是新年禮物」，接著就看到阿伯拿出藍芽耳機，原PO一看才恍然大悟「這不是我兩個多月前掉的藍芽耳機嘛！」

阿伯表示，去年你不小心遺留在店內，於是就先幫你保管起來，簡單一句話讓他瞬間感到一股暖流，同時也佩服阿伯的記憶力，因為兩人根本不熟，老闆卻還認得誰是失主，原PO笑說「最後只好用新台幣報復一下阿伯」。

貼文引來1.2萬人按讚留言，「阿伯拾機不昧，讚讚」、「感覺很重要！你這輩子只能吃這家早餐了」、「揪甘心，他一定每天都注意來往的客人，好不容易找到你了」、「好強的記憶力」、「等到你來，沒丟掉好感動」、「你該當這家店的VIP了，每天來報到」、「阿北每天都盼著你回來」。