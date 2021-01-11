感受不到小確幸…職場菜鳥列4點嘆「離學生時代好像很遠了」

學生和社會人士的生活型態大不同，剛從學校過渡到職場的人難免會有些不適應。一名剛出社會的網友列了4點，指這些事讓他感覺離學生好像很遠了。

一名剛出社會的網友在Dcard發文感嘆，有好多現象讓人感覺離學生時代很遠了，像是工作第一，休息日少、一年中沒什麼長假，每天就是兩點一線的上班人生，假日還要擔心工作的事。再來是薪水不堪用，要繳各種貸款、帳單、孝親費、投資理財，以前打工賺的只是當零用錢，現在賺得較多能自由運用的反而少了，花錢要非常斤斤計較。

他還認為愈來愈感受不到小確幸，以前只是提早下課、中發票都會開心很久，現在根本不在乎這些小事，只擔心自己能不能追上人生進度，像是賺得夠不夠、能不能找到共組家庭的人等。最後他提到人際關係，以前怕沒人陪、沒人一起玩，現在覺得人生已經夠累了，不想花精力討好不值得的人，也更勇於爭取自己的權益，不怕得罪人。

網友表示：「沒有寒暑假真的差很多」、「下班什麼都不想做只想睡覺」、「懶得社交」、「出社會後真心難尋，社交會先檢視學歷工作收入」、「現實常常會把重要的東西磨掉，要常常提醒自己生活中還是有很多事值得開心，要不然很容易把自己壓死」。但也有人認為少了唸書跟補習，下班後的時間都是自己的，能運用的時間反而變多了。