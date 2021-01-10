快訊

潛艦國造已花兩百餘億 原型艦設計圖還不見影

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他問特賣會的運動鞋可以買嗎？ 內行曝暗黑真相

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友好奇詢問「特賣會的運動鞋可以買嗎？」引發熱烈討論。示意圖／ingimage
一名網友好奇詢問「特賣會的運動鞋可以買嗎？」引發熱烈討論。示意圖／ingimage

不少精打細算、想省荷包的民眾常會趁著特賣會前往百貨公司選購商品，近日就有一名網友好奇詢問「特賣會的運動鞋可以買嗎？」引發網友熱烈討論。

該名網友在PTT發文表示，「百貨公司特賣會的運動鞋，有些都打很誇張的折，什麼5折、35折之類的，而且都是知名品牌」，原PO表示，自己沒有特別要求什麼，只是想買雙初階的慢跑鞋來穿而已，因此上網發問「這種的可以買嗎？」

貼文一出，網友紛紛留言「可以啊，很多是過季銷庫存」、「百貨公司的可以買啊，路邊的就不一定」、「這種就銷庫存，沒銷完就再轉手到暢貨中心再打折賣」、「當然可以啊，但是過季太久的，有可能你買回去穿沒幾次就差不多了」。

不過，也有網友表示「你知道鞋子成本有多便宜嗎」、「整批切走，價格當然低」、「我鄰居每個月都跟這些切貨大盤一起去搞特賣會」、「以前做過運動用品特賣會工讀，切貨價真的低，只是你要大批切，款式比較不能挑」。

PTT

延伸閱讀

花生醬搭配什麼鹹食最對味？ 網狂推「這1樣」：超讚

大學讀什麼最省錢？ 網狂推「2科系」：還會給你錢

在家運動、走健康步道要穿鞋嗎？簡文仁：穿運動鞋2大關鍵...穿錯恐傷關節

設計師變虛擬角色 VERSACE線上推出限定版運動鞋

相關新聞

他問特賣會的運動鞋可以買嗎？ 內行曝暗黑真相

不少精打細算、想省荷包的民眾常會趁著特賣會前往百貨公司選購商品，近日就有一名網友好奇詢問「特賣會的運動鞋可以買嗎？」引發網友熱烈討論。

寒流什麼工作最辛苦？ 網曝2點「這職業」超慘

近期氣溫狂降，不少人都只想窩在室內。網路上也開始討論在這樣的超冷天氣裡，什麼職業最辛苦，最後綜合出網友意見，發現戶外跟碰水的工作，像是從事「養殖漁業」的人，就很需要忍受外在與心理的煎熬。

不滿孫女照顧！ 八旬嬤住院狂哀「生女的沒用」

時代不斷進步，有些長輩觀念仍停在傳統「重男輕女」思維中。近日一名年約80幾歲的老婦人因為不滿照顧她住院的孫女「笨手笨腳」，直接在病房辱罵對方是「破盤子」，還說「生女的沒用」，讓孫女不知該如何是好。

買刮刮樂300元被笑摃龜！突冒「神秘符號」獎金爽衝15倍

2021年新年剛到，除了專家們公布星座金錢運勢外，不少人也會想買刮刮樂試試手氣，看看今年偏財運如何，有民眾買了一款300元的刮刮樂，起初眾人一看還以為是「摃龜」在笑，沒想到下一秒結局大反轉，仔細看有一個「神秘符號」，瞬間把獎金放大15倍，羨煞不少網友。

天冷取消員工外送！顧客怒「以後不訂」 老闆霸氣回應網大讚

強烈寒流挾帶充足水氣，導致太平山、合歡山、陽明山紛紛降雪，民眾出門也穿上保暖衣物禦寒。對此，一名便當店老闆因天冷體恤員工，所以取消外送服務，沒想到此舉動卻引來顧客不滿，事後老闆的霸氣回應獲得網友大讚。

女花41元叫外送無糖蜜茶竟來「白開水」 網轟：店員根本故意

台灣人非常喜歡喝手搖飲，通常店家也會提供調整冰量、甜度的服務。由於有些店蜂蜜相關的飲料會再另外加糖，所以有的消費者會選擇「無糖」，避免店員另外再加。然而近日發生一場烏龍，一名女苦主竟花了41元買到一杯「白開水+寒天」，讓她超無奈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。