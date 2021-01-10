他問特賣會的運動鞋可以買嗎？ 內行曝暗黑真相

不少精打細算、想省荷包的民眾常會趁著特賣會前往百貨公司選購商品，近日就有一名網友好奇詢問「特賣會的運動鞋可以買嗎？」引發網友熱烈討論。

該名網友在PTT發文表示，「百貨公司特賣會的運動鞋，有些都打很誇張的折，什麼5折、35折之類的，而且都是知名品牌」，原PO表示，自己沒有特別要求什麼，只是想買雙初階的慢跑鞋來穿而已，因此上網發問「這種的可以買嗎？」

貼文一出，網友紛紛留言「可以啊，很多是過季銷庫存」、「百貨公司的可以買啊，路邊的就不一定」、「這種就銷庫存，沒銷完就再轉手到暢貨中心再打折賣」、「當然可以啊，但是過季太久的，有可能你買回去穿沒幾次就差不多了」。

不過，也有網友表示「你知道鞋子成本有多便宜嗎」、「整批切走，價格當然低」、「我鄰居每個月都跟這些切貨大盤一起去搞特賣會」、「以前做過運動用品特賣會工讀，切貨價真的低，只是你要大批切，款式比較不能挑」。