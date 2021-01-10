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寒流什麼工作最辛苦？ 網曝2點「這職業」超慘

聯合新聞網 / 綜合報導
近日天氣寒冷，許多山上紛紛下起雪來。圖／羅東林管處提供
近日天氣寒冷，許多山上紛紛下起雪來。圖／羅東林管處提供

近期氣溫狂降，不少人都只想窩在室內。網路上也開始討論在這樣的超冷天氣裡，什麼職業最辛苦，最後綜合出網友意見，發現戶外跟碰水的工作，像是從事「養殖漁業」的人，就很需要忍受外在與心理的煎熬。

一名網友在PTT發文詢問大家「寒流下最辛苦的工作」，指出室內的工作現在最爽，最辛苦的應該是戶外類型。他也說，看到垃圾車後面的清潔人員，頂著低溫8度、吹著寒風收垃圾，就覺得最辛苦的非他莫屬。

對此，許多網友認為跟「水」有關的工作都很辛苦，「在漁港工作的啊！漁港超冷」、「洗碗吧！有夠冰」、「海巡吹海風會冷到你懷疑人生」、「救生員」、「自來水修漏人員」。

也有很多網友認為是戶外的工作，「外送騎車一定是最冷的」、「山上打掃遊客中心，尤其要擦玻璃拖廁所的」、「大夜戶外勞力工作」、「路邊停車收費員，我做過，我最懂」、「凌晨市場送菜人員」、「巡山員吧？山上碰到鋒面下雨不就慘了」。

然而符合碰水與戶外的工作，讓很多人點名養殖漁業，「在戶外還要碰水的工作，養殖漁業」、「魚塭養殖業者，這天氣還要擔心魚會不會都凍死了」、「養殖漁業+1」。

PTT 寒流 低溫

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