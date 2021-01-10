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不滿孫女照顧！ 八旬嬤住院狂哀「生女的沒用」

聯合新聞網 / 綜合報導
病房示意圖，與本案無關。記者張曼蘋／攝影
病房示意圖，與本案無關。記者張曼蘋／攝影

時代不斷進步，有些長輩觀念仍停在傳統「重男輕女」思維中。近日一名年約80幾歲的老婦人因為不滿照顧她住院的孫女「笨手笨腳」，直接在病房辱罵對方是「破盤子」，還說「生女的沒用」，讓孫女不知該如何是好。

一名女網友昨（9）日在臉書社團「爆廢1公社」發文指出，住在醫院的健保房，難免會遇到一些刷新三觀的事情。隔壁床來了一名80幾歲的阿嬤，由孫女照顧她，可能因為阿嬤打抗生素的關係，孫女從進病房開始就幫她換了3次尿布。不只這樣，孫女還幫忙整理東西、換床單，弄東弄西整整一個半小時。

原PO續指，但阿嬤完全不想好好配合，不但一直故意全身用力，還酸孫女「妳動作那麼慢，我感冒怎麼辦？」、「到底是會不會弄？」、「我小粒子（個子小）妳還抱不起來？」、「生女的不知道要幹麻，真的是破盤子」。而孫女在一旁完全沒發脾氣，還輕聲細語哄阿嬤，這也讓原PO感到有些心酸。

後來孫女忙完了，阿嬤看到在對面的原PO，便向她打招呼，不過仍不忘罵一下孫女，「小姐哩賀，拍謝嘎哩剎丟（小姐妳好，不好意思吵到妳），我這個孫女就笨手笨腳的」；而原PO則禮貌應對，「不會啦！她把妳弄得很好餒」。

阿嬤則說，「唉！哪有很好啦！有顧好的話我有需要來住院嗎？」她還提到自己另外有兩個孫子，「其實如果我兩個孫都好好的，那我怎麼都沒關係」。原PO則有點看不下去的回應，照顧她的孫女也很棒啊。

而阿嬤則表示，孫女是女生，是能幹嘛？而且她來照顧自己，一天也會給孫女100元。不只這樣，阿嬤得知原PO有一對雙胞胎女兒後，還直接回說「蛤？都女的，真是了然（沒用）。」

對此，底下留言紛紛表示，「這種重男輕女觀念的真的很悲哀欸」、「這個阿嬤也很了然，因為她自己也是女的」、「叫他兩個金孫來顧啊」、「原PO有雙胞胎女兒，已羨慕」、「真是辛苦孫女了」、「她以為100元是美金嗎？」

阿嬤 性別歧視

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