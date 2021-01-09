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買刮刮樂300元被笑摃龜！突冒「神秘符號」獎金爽衝15倍

聯合新聞網 / 綜合報導
不少人看了這張刮刮樂都以為「摃龜」，但細看規則後，發現獎金直接放大15倍，一共可獲得4,500元的獎金。 圖／爆廢1公社
不少人看了這張刮刮樂都以為「摃龜」，但細看規則後，發現獎金直接放大15倍，一共可獲得4,500元的獎金。 圖／爆廢1公社

2021年新年剛到，除了專家們公布星座金錢運勢外，不少人也會想買刮刮樂試試手氣，看看今年偏財運如何，有民眾買了一款300元的刮刮樂，起初眾人一看還以為是「摃龜」在笑，沒想到下一秒結局大反轉，仔細看有一個「神秘符號」，瞬間把獎金放大15倍，羨煞不少網友。

網友在臉書「爆廢1公社」發了一張刮刮樂照片，該刮刮樂為「鈔票一把抓」一張售價為300元，頭獎有300萬獎金，高達15次中獎機會，規則是任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即能獲得該號碼對應的獎額，總獎金超過11億元，而原PO的幸運號碼為38、26、37，刮出來的號碼內，並沒有一個有對中。

但是仔細一看，裡面出現了一疊現金鈔票的「神秘符號」，下面寫著300元，這時候才發現規則裡也有寫到「或刮出一個鈔票堆符號，即得刮區內所有獎額，刮區內共有15個300元獎額，代表著這張刮刮樂，一共可以獲得「4,500元」的獎金，羨煞了很多人。

網友看了直呼「4500耶」、「看不出來有中吧，是我可能就丟了」、「好好喔」、「我才不會羨慕呢，拳頭硬了」、「最喜歡刮到這種全部都有錢的」、「請客啦！」。彩券中獎免稅門檻自前年12月起調高至5000元，政策上路至今已滿周年。

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