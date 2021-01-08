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天冷取消員工外送！顧客怒「以後不訂」 老闆霸氣回應網大讚

聯合新聞網 / 綜合報導
老闆因天冷取消外送，沒想到引起顧客不滿，事後回應獲得網友大讚。圖擷自facebook
老闆因天冷取消外送，沒想到引起顧客不滿，事後回應獲得網友大讚。圖擷自facebook

強烈寒流挾帶充足水氣，導致太平山、合歡山、陽明山紛紛降雪，民眾出門也穿上保暖衣物禦寒。對此，一名便當店老闆因天冷體恤員工，所以取消外送服務，沒想到此舉動卻引來顧客不滿，事後老闆的霸氣回應獲得網友大讚。

這名便當店老闆在臉書社團爆廢公社二館」發文表示，顧客打電話來說要叫外送，當下表明「不好意思今天太冷，我怕外送小姐會冷到，今天不外送」，結果對方不開心地說「那以後都不要訂」，自己聽完則淡定回應「喔好，謝謝喔」，簡單一句話秒感受到老闆疼惜員工的心情。

貼文掀起廣大迴響，吸引1萬多名網友按讚留言，「有良心的老闆」、「好老闆，推一個」、「這種老闆可以跟隨」、「新台幣讓佛心店家下架」、「哪家老闆，我也要去應徵」、「把員工當家人看的老闆哪裡找」、「這種店我還不吃爆」。

爆廢公社 便當

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