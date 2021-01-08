女花41元叫外送無糖蜜茶竟來「白開水」 網轟：店員根本故意

台灣人非常喜歡喝手搖飲，通常店家也會提供調整冰量、甜度的服務。由於有些店蜂蜜相關的飲料會再另外加糖，所以有的消費者會選擇「無糖」，避免店員另外再加。然而近日發生一場烏龍，一名女苦主竟花了41元買到一杯「白開水+寒天」，讓她超無奈。

根據Dcard貼文指出，一名女子因為下雨天，所以用外送點了一杯41元的「蜜茶」，本以為飲料是蜂蜜之外再另外加糖，所以她選擇「無糖」避免太甜，想不到送來的卻是一般的白開水配寒天。這杯「超貴的水」也讓她傻眼，「為什麼蜂蜜也被去掉了？」

對此，大多數網友都認為，店家如果沒有再另外加糖，應該會告知消費者，痛批店員根本是故意的，「點蜜茶無糖，直接去蜂蜜真的很…」、「記得店家都會特別打電話告知，這也太傻眼了吧」、「之前遇到很多點外送的人會選無糖，我們都一律做微糖，不然就只剩下冰塊水了」、「這真的很故意，可能店員心情不好」 。

不過也有人認為店家沒什麼錯，畢竟客人的要求就照單全收，以免被客訴。