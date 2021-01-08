快訊

羨慕！台塑集團年終獎金出爐 每人可領3.66個月本薪

寒流發威最新低溫特報！今下午到明上午16縣市急凍6度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

哪個國家、地區去過一次不想再去？ 網友點名這裡：態度很差

聯合新聞網 / 綜合報導
香港商業區。路透
香港商業區。路透

因為新冠肺炎疫情影響，想出國變得遙遙無期，許多人只能拿出以往拍的照片來回味，細數去過哪些國家和地區。有網友在PTT以「哪個國家或地區去一次就不想去了？」為題發文，想知道鄉民們覺得心目中哪些地方不好玩，貼文一出，大多數人都點名一個地方。

原PO表示在這段無法出國的日子，只能靠回憶來回味出國的美好，不過不是每個地方都有美好回憶，有些國家去過後，當有人問好不好玩，他就會回答「去過一次就不會想再去了」，原PO也用這問題來問網友們「哪個國家或地區讓你覺得去過一次就不想再去了？為什麼呢？」

許多愛旅遊的網友紛紛分享自己的經驗談，「智利，真的不安全」、「韓國，人很不友善」、「很多國家都是踩點過就不想再訪，個人尤其不喜歡越南」、「中國大陸吧，去過之後才知道什麼是落後國家」、「越南，目睹當街搶劫（同團的人相機掛在脖子上被搶）蠻可怕的」、「新加坡…玩了2天就覺得沒啥好玩了」、「埃及，蒼蠅很多又大隻」、「北極圈的冬天，有看過極光就好，那快-30度的氣溫真的不想再體驗了」。

不過最多人點名不想再造訪的地方是「香港」，理由幾乎都是態度問題，「給我錢我都不會再去，又擠服務態度又差」、「不懂那邊的服務生在跩什麼」、「香港呀，吃個東西像欠店家錢似的，地方又小大陸人又多」、「香港，人超沒禮貌」、「香港啊，同樣不禮貌，中國比香港好多了，香港的不禮貌帶著鄙視」、「香港，服務態度太差也沒很好逛」、「香港，20年前沒有大量陸客的時候名牌很便宜，現在精品變貴許多，不變的是服務業的嘴臉都沒改變」。

PTT 香港

延伸閱讀

香港大拘捕 立法院前議員籲台在政治庇護規定更程序化

香港富商「林大少」癌逝享壽84歲 4子女發文證實死訊

影／民團提三訴求聲援香港 羅冠聰視訊連線感謝台灣

前港大副教授戴耀廷獲釋：香港凜冬已至

相關新聞

老婆深夜想吃烏魚子…人夫做超逼真「創意料理」網友擔心下場

冬天是享用烏魚子的季節，一名男網友表示在加班的老婆晚上傳訊說想吃烏魚子，但因天色已暗店家都要打烊了不知上哪買，於是他靈機一動，自己做出一盤複製度超高的「烏魚子」，引起網友熱議，紛紛稱讚他的機智，但也不禁搖頭嘆如果被他老婆發現真相「覺得不太妙……」...

哪個國家、地區去過一次不想再去？ 網友點名這裡：態度很差

因為新冠肺炎疫情影響，想出國變得遙遙無期，許多人只能拿出以往拍的照片來回味，細數去過哪些國家和地區。有網友在PTT以「哪個國家或地區去一次就不想去了？」為題發文，想知道鄉民們覺得心目中哪些地方不好玩，貼文一出，大多數人都點名一個地方。

早餐店急尋女客人！點奶茶卻帶走滷汁 網爆笑：感覺好喝

台灣多樣化的早餐讓民眾有許多選擇，有蛋餅、漢堡、鐵板麵、炸物等，早餐店的飲品也是必點品項，然而卻有早餐店因「冰奶茶」而鬧出一場大烏龍。近日一名網友在網路上發起尋人啟事，原來是因為自家早餐店不小心把女顧客的奶茶裝成滷汁。

影／幼童突衝馬路遭大人一掌打趴在地 網嚇傻：拜託顧好

孩童出門在外，須隨時注意，畢竟出外事事難以預測，如一不小心，可能造成無法挽回的後果。日前一名女網友在網路上傳一段影片，只見一名孩童突衝出馬路中央，過幾秒後大人才拉回路邊，且被打趴在地。

太冷！阿公阿嬤喊幫孫請假？媽傻眼：小時候說我「生病也得去上課」

霸王級寒流發威，今天冷到陽明山都下雪了，許多人出門凍到唉唉叫，只想躲回被窩。有位三寶媽媽在爆怨公社發文，說老公和阿公、阿嬤要求天氣太冷「要幫孩子請假」，不要去學校了，讓她回憶起小時候連生病，爸媽也不准她請假，「生病也要上課啊，退燒就好了！怎麼能這麼不負責任？」，讓她忍不住hashtag「孫子孫女是人女兒是撿的」。

3長者堅稱三倍券過期還能用 店員氣炸：莫名其妙

三倍券已於去年底正式失效，還沒使用的民眾或許只能默默收起來當作紀念品了。然而，有一名任職於超商的網友就表示，日前遇到3位老人家執意要使用過期的三倍券，拒絕後又拿出某新聞畫面強調「店家可兌領到3月」，因此不斷要求店家要收取，讓原PO簡直氣炸了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。