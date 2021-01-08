哪個國家、地區去過一次不想再去？ 網友點名這裡：態度很差

因為新冠肺炎疫情影響，想出國變得遙遙無期，許多人只能拿出以往拍的照片來回味，細數去過哪些國家和地區。有網友在PTT以「哪個國家或地區去一次就不想去了？」為題發文，想知道鄉民們覺得心目中哪些地方不好玩，貼文一出，大多數人都點名一個地方。

原PO表示在這段無法出國的日子，只能靠回憶來回味出國的美好，不過不是每個地方都有美好回憶，有些國家去過後，當有人問好不好玩，他就會回答「去過一次就不會想再去了」，原PO也用這問題來問網友們「哪個國家或地區讓你覺得去過一次就不想再去了？為什麼呢？」

許多愛旅遊的網友紛紛分享自己的經驗談，「智利，真的不安全」、「韓國，人很不友善」、「很多國家都是踩點過就不想再訪，個人尤其不喜歡越南」、「中國大陸吧，去過之後才知道什麼是落後國家」、「越南，目睹當街搶劫（同團的人相機掛在脖子上被搶）蠻可怕的」、「新加坡…玩了2天就覺得沒啥好玩了」、「埃及，蒼蠅很多又大隻」、「北極圈的冬天，有看過極光就好，那快-30度的氣溫真的不想再體驗了」。

不過最多人點名不想再造訪的地方是「香港」，理由幾乎都是態度問題，「給我錢我都不會再去，又擠服務態度又差」、「不懂那邊的服務生在跩什麼」、「香港呀，吃個東西像欠店家錢似的，地方又小大陸人又多」、「香港，人超沒禮貌」、「香港啊，同樣不禮貌，中國比香港好多了，香港的不禮貌帶著鄙視」、「香港，服務態度太差也沒很好逛」、「香港，20年前沒有大量陸客的時候名牌很便宜，現在精品變貴許多，不變的是服務業的嘴臉都沒改變」。