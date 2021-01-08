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早餐店急尋女客人！點奶茶卻帶走滷汁 網爆笑：感覺好喝

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在網路上透露自家早餐店不小心把滷汁當作奶茶販賣，笑翻網友。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
一名網友在網路上透露自家早餐店不小心把滷汁當作奶茶販賣，笑翻網友。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

台灣多樣化的早餐讓民眾有許多選擇，有蛋餅、漢堡、鐵板麵、炸物等，早餐店的飲品也是必點品項，然而卻有早餐店因「冰奶茶」而鬧出一場大烏龍。近日一名網友在網路上發起尋人啟事，原來是因為自家早餐店不小心把女顧客的奶茶裝成滷汁。

一名男網友日前在PTT發文表示，自家是在台南開設早餐店並透露正在尋找一位女客人，「今天早上10點多到店裡買了一份起士蛋餅和小杯冰奶茶的小姐，我們不小心把炒麵的滷汁誤認為紅茶了，兩者顏色幾乎一模一樣，加上又剛好從冰箱拿出來退冰，沒仔細看就弄錯了，導致給妳的飲料是走味的，真的很抱歉」。

網友在文中提到，當店家發現飲料內容物搞錯後，卻發現該客人已騎車離開。等到打烊都未回來換，並表示已經通知老闆娘，但因該客人戴著安全帽和口罩，無法辨識。原po愧疚的透露，「如果妳明天或近期還會來消費，請不要客氣跟老闆娘說一下這件事，我們會做適當的處理。」。

此除之外，該網友還補充說明，「我們店的飲料有分已封裝一杯一杯冰著和一大鍋現舀(做奶茶或紅茶豆漿用的)，像奶茶就不會先調好裝杯冰著，這樣比較不新鮮，都是現做。炒麵用的滷汁也是用鍋子裝著冰起來」。

此文一出，一堆網友笑翻紛紛留言，「超想看他喝到的表情」，「滷汁也用封口杯」，「不愧是台南，滷汁也甜的」，「說不定會出奇地好喝喔」，「你不發文說不定她還不知道剛剛喝下去的是滷汁」，「測試嗅覺味覺有沒有異常」，「滷汁紅茶」，「說不定一喝成主顧」，「滷汁奶茶欸，說不定一試成主顧」，「會不會變成新飲品，風靡整個台南」，「喝下去應該會噴出來，笑死」。

但還是有小部分網友嚴肅表示該店家很不ok，「認真講，這缺失蠻嚴重的」，「早上喝到真的會暴怒欸」，「這喝下去一定有陰影」，「說真的，如果是我不會去反應，也不會去光顧了」，「這輩子不會再去這家店吧」，「用一樣的容器也太誇張，哪天喝到毒物怎麼辦」，「喝到應該不會再去消費了吧，還特地拿去換」。

奶茶 早餐 PTT

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