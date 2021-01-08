快訊

整理包／今晚8時起開搶集中檢疫所 必看5大QA

紅衣鴨語錄貼圖上架審核未過關 LINE退件原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太冷！阿公阿嬤喊幫孫請假？媽傻眼：小時候說我「生病也得去上課」

聯合新聞網 / 綜合報導
陽明山凌晨下雪，吸引數百民眾上山賞雪，小朋友在雪中丟雪球，開心極了。圖非新聞當事人。記者蘇健忠／攝影
陽明山凌晨下雪，吸引數百民眾上山賞雪，小朋友在雪中丟雪球，開心極了。圖非新聞當事人。記者蘇健忠／攝影

霸王級寒流發威，今天冷到陽明山都下雪了，許多人出門凍到唉唉叫，只想躲回被窩。有位三寶媽媽在爆怨公社發文，說老公和阿公阿嬤要求天氣太冷「要幫孩子請假」，不要去學校了，讓她回憶起小時候連生病，爸媽也不准她請假，「生病也要上課啊，退燒就好了！怎麼能這麼不負責任？」，讓她忍不住hashtag「孫子孫女是人女兒是撿的」。

老公晚上跟原PO說，「明天很冷很冷，女兒別去上課了！...突然心臟不舒服怎麼辦？」原PO那問兒子呢？老公神回：「他一定要去啊，都多大了，怎麼能不去」，原PO怒回老公：「以前我裝死，我爸還罵我！全副武裝一樣都要去啦！這是態度問題！」

話才講完，娘家來電，阿嬤聊起天氣欲言又止，阿公接過電話罵女兒，「明天冷得要死，妳還要三個孩子去上課？妳怎麼當媽媽的？...明天我把他們三個接過來，通通請假，前兩天我有叫人家來客廳裝冷暖氣了」，阿公阿嬤寵孫「雙標」，讓原PO好氣又好笑。原PO補充，阿公阿嬤隔天早上跑來接孫子，但念小學的兩個大孩子已經出門，只有幼稚園的老么被帶到阿公家吹暖氣了。

PO文一出，幾個小時已有1.5萬人點讚，「孫子是寶，兒子女兒是草」、「以前再冷都自己走路上學」、「以前自己騎腳踏車上學，全勤獎拿滿滿」、「以前跟媽媽說身體不舒服，都被說一定是不想上學才裝病」、「他們是真愛...妳是意外」、「金孫銀孫你敢嘴...我也是撿來的那個」、「有一種冷叫阿公怕你們冷」。也有人看到爸爸寵女亮點，「兒子不是滿周歲就要去找工作嗎」、「女兒不要去上課，兒子要去！爸爸太偏心了喔」。

寒流 陽明山 低溫

延伸閱讀

女兒吵著想吃薯條！外送員突然現身門口 媽驚訝：妳才2歲欸

寒流發威！她問最強禦寒陣容是什麼？ 網曝這2件搭配就夠暖

寒流來吃鍋！老饕曝：吃火鍋別點「3樣食材」老闆會在旁偷笑

羽絨衣怎麼穿才保暖？ 名醫揭關鍵原因：不要穿錯

相關新聞

老婆深夜想吃烏魚子…人夫做超逼真「創意料理」網友擔心下場

冬天是享用烏魚子的季節，一名男網友表示在加班的老婆晚上傳訊說想吃烏魚子，但因天色已暗店家都要打烊了不知上哪買，於是他靈機一動，自己做出一盤複製度超高的「烏魚子」，引起網友熱議，紛紛稱讚他的機智，但也不禁搖頭嘆如果被他老婆發現真相「覺得不太妙……」...

太冷！阿公阿嬤喊幫孫請假？媽傻眼：小時候說我「生病也得去上課」

霸王級寒流發威，今天冷到陽明山都下雪了，許多人出門凍到唉唉叫，只想躲回被窩。有位三寶媽媽在爆怨公社發文，說老公和阿公、阿嬤要求天氣太冷「要幫孩子請假」，不要去學校了，讓她回憶起小時候連生病，爸媽也不准她請假，「生病也要上課啊，退燒就好了！怎麼能這麼不負責任？」，讓她忍不住hashtag「孫子孫女是人女兒是撿的」。

3長者堅稱三倍券過期還能用 店員氣炸：莫名其妙

三倍券已於去年底正式失效，還沒使用的民眾或許只能默默收起來當作紀念品了。然而，有一名任職於超商的網友就表示，日前遇到3位老人家執意要使用過期的三倍券，拒絕後又拿出某新聞畫面強調「店家可兌領到3月」，因此不斷要求店家要收取，讓原PO簡直氣炸了。

內湖自助餐夾4菜1飯多少錢？ 網見真實價格怒了：是在搶錢嗎

猜猜這樣多少錢？自助餐廳不但能自己搭配，還有多樣選擇，因此許多人都喜歡到自助餐享用美食，但夾完一盤菜的「價格」卻像是猜猜樂，讓人抓不著頭緒。日前就有一名網友分享在台北內湖一家自助餐廳夾的菜色，讓網友們猜猜看是多少錢，豈料原PO公布價格後，讓大家直呼「根本是在搶錢！」

跨年夜連跑2間薑母鴨店想外帶未果 結局曝光遭網吐槽

寒冷的夜裡，許多人會選擇豐盛的火鍋、進補的薑母鴨等，來犒賞辛勤工作一整天的疲憊身軀。有網友分享，日前於跨年夜時想外帶薑母鴨回家吃，連訪兩家店未果，氣憤不已的原PO發文抱怨，結局曝光後卻遭網友們吐槽。

他分析鴨肉店「拖餐」有理？ 網曝2原因：反正客人會怪外送員

日前台中「富王鴨肉店」辱罵女外送員事件引起外界議論，紛紛狂刷該店家的Google評論1星負評。然而，就有一名網友好奇為何該店家要「拖餐」？他認為，或許是外送員點單都需現場製作，而後方客人卻能簡單製作供餐，因此才被「拖餐」。而網友們聽完他的想法後，也紛紛整理出店家拖單的2大理由。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。