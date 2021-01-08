太冷！阿公阿嬤喊幫孫請假？媽傻眼：小時候說我「生病也得去上課」

霸王級寒流發威，今天冷到陽明山都下雪了，許多人出門凍到唉唉叫，只想躲回被窩。有位三寶媽媽在爆怨公社發文，說老公和阿公阿嬤要求天氣太冷「要幫孩子請假」，不要去學校了，讓她回憶起小時候連生病，爸媽也不准她請假，「生病也要上課啊，退燒就好了！怎麼能這麼不負責任？」，讓她忍不住hashtag「孫子孫女是人女兒是撿的」。

老公晚上跟原PO說，「明天很冷很冷，女兒別去上課了！...突然心臟不舒服怎麼辦？」原PO那問兒子呢？老公神回：「他一定要去啊，都多大了，怎麼能不去」，原PO怒回老公：「以前我裝死，我爸還罵我！全副武裝一樣都要去啦！這是態度問題！」

話才講完，娘家來電，阿嬤聊起天氣欲言又止，阿公接過電話罵女兒，「明天冷得要死，妳還要三個孩子去上課？妳怎麼當媽媽的？...明天我把他們三個接過來，通通請假，前兩天我有叫人家來客廳裝冷暖氣了」，阿公阿嬤寵孫「雙標」，讓原PO好氣又好笑。原PO補充，阿公阿嬤隔天早上跑來接孫子，但念小學的兩個大孩子已經出門，只有幼稚園的老么被帶到阿公家吹暖氣了。

PO文一出，幾個小時已有1.5萬人點讚，「孫子是寶，兒子女兒是草」、「以前再冷都自己走路上學」、「以前自己騎腳踏車上學，全勤獎拿滿滿」、「以前跟媽媽說身體不舒服，都被說一定是不想上學才裝病」、「他們是真愛...妳是意外」、「金孫銀孫你敢嘴...我也是撿來的那個」、「有一種冷叫阿公怕你們冷」。也有人看到爸爸寵女亮點，「兒子不是滿周歲就要去找工作嗎」、「女兒不要去上課，兒子要去！爸爸太偏心了喔」。