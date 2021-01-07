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3長者堅稱三倍券過期還能用 店員氣炸：莫名其妙

聯合新聞網 / 綜合報導
振興三倍券領取已於去年底失效。本報資料照片
振興三倍券領取已於去年底失效。本報資料照片

三倍券已於去年（2020）底正式失效，還沒使用的民眾或許只能默默收起來當作紀念品了。然而，有一名任職於超商的網友就表示，日前遇到3位老人家執意要使用過期的三倍券，拒絕後又拿出某新聞畫面強調「店家可兌領到3月」，因此不斷要求店家要收取，讓原PO簡直氣炸了。

一名身為超商店員的網友在臉書社團「靠北全家」匿名投稿，表示一大早遇到3個老人到超商表明要使用三倍券，原PO向他們解釋三倍券已於去年底失效，目前已不再收取，豈料3人卻翻出新聞畫面向原PO示意「商家可在3月底前變現」，因此只要店家收下就能使用。

原PO一大早受氣，簡直氣炸的他直呼不要亂教民眾，害他莫名被罵「年輕人沒耐性」、「教育失敗」。

貼文一出，立刻引起網友留言討論，「和他說，政府規定已經不收了，是新聞媒體比較大還是政府比較大？」、「對那些老人說：再造謠我要報警了」、「不行啦，你不能叫他去別家盧，應該跟他們說再散播不實信息要報警了」。

三倍券 超商 奧客

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