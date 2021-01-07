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內湖自助餐夾4菜1飯多少錢？ 網見真實價格怒了：是在搶錢嗎

聯合新聞網 / 綜合報導
網友得知這盤在自助餐店夾的菜色真實價格後，紛紛抱怨「根本是在搶錢」。圖擷自PTT八卦板
網友得知這盤在自助餐店夾的菜色真實價格後，紛紛抱怨「根本是在搶錢」。圖擷自PTT八卦板

猜猜這樣多少錢？自助餐廳不但能自己搭配，還有多樣選擇，因此許多人都喜歡到自助餐享用美食，但夾完一盤菜的「價格」卻像是猜猜樂，讓人抓不著頭緒。日前就有一名網友分享在台北內湖一家自助餐廳夾的菜色，讓網友們猜猜看是多少錢，豈料原PO公布價格後，讓大家直呼「根本是在搶錢！」

一名網友在PTT八卦板發文，他貼出一張自助餐菜色，要網友猜猜這盤菜色組合要多少錢？只見原PO貼出的這張照片，主菜是一道雞料理，配餐則有青花菜、炒大腸及炒花枝，另外加上一碗五穀米。

貼文一出，立刻吸引網友熱議，網友們僅靠著原PO提供這間自助餐店位於台北內湖的線索開始猜測，「2份肉還不收你160元」、「有海鮮有雞肉，猜185元」、「200元...你財富自由嗎？」、「雞60+魷魚圈50+花椰菜20+酸菜大腸30+飯10=170元」、「都主菜，大概145元吧」、「這菜色應該是直奔220元」。

稍晚，原PO出面公布解答，解釋這盤菜色價值165元，雖然幾乎沒有人能答對，但這超誇張價格也讓網友們忍不住怒了，紛紛留言直呼，「這要165元，是在搶錢啊！」

PTT 自助餐店 菜色

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