快訊

疫情嚴峻！日相菅義偉宣布緊急狀態 為期一個月至2月7日

29歲美艷女星才剛發新作 遭客運迎面撞上不治身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跨年夜連跑2間薑母鴨店想外帶未果 結局曝光遭網吐槽

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO跨年夜想吃薑母鴨，連跑兩間店未果，示意圖。圖擷自爆料公社
原PO跨年夜想吃薑母鴨，連跑兩間店未果，示意圖。圖擷自爆料公社

寒冷的夜裡，許多人會選擇豐盛的火鍋、進補的薑母鴨等，來犒賞辛勤工作一整天的疲憊身軀。有網友分享，日前於跨年夜時想外帶薑母鴨回家吃，連訪兩家店未果，氣憤不已的原PO發文抱怨，結局曝光後卻遭網友們吐槽。

一名網友於《爆怨公社》上分享，他上禮拜跨年夜時，因氣候寒冷加上人潮眾多，便決定至高雄知名薑母鴨店外帶回家享用。六點半左右到現場時，店家卻表示外帶要到晚間九點半後，原PO轉至另一間分店則是不提供外帶，失落的他最後又在晚間十點半回到第一家店，結果這次要等到十二點半後，令原PO十分錯愕。

原PO向店員反映，六點半時服務生表示「九點半以後」，現在又改口要等到十二點半，分明是不想接外帶，而店員則是回覆道「現在沒肉了」。原PO在轉身離開之際，卻聽到旁邊內用的兩位小姐僅需等候15分鐘，憤而騎車離去，更直呼「那間分店打死我都不會再去了」。

網友紛紛留言表示，「走掉重排當然往後排啊」、「如果六點半時先付錢，九點半去還沒拿到，店家就真的太過分了。可是樓主您六點半時沒有先點餐啊！怎麼可能十點半拿得到」、「為什麼不是當下就先預約，晚點再去拿，客人很多又不是不知道！」。

但也有網友出面緩頰，「原PO的重點應該是，『後面哪個店員跟他說沒肉了，要等到12點，結果兩個女的來就變15分後上』，店員此舉讓他非常不爽」。也有網友推薦，「先點內用，等菜都上了，再改打包」、「變通辦法，跟他說我要改內用」。

薑母鴨 跨年 爆怨公社

延伸閱讀

黑暗料理？媽媽DIY加料版炸年糕 她搖頭直呼「我好怕」

麥當勞薯條點「去鹽」還是冷掉？網提供一招保證吃到熱騰騰的

天冷沒浴缸怎麼泡澡？ 她大推高CP值小物直呼「太爽了」

超酷「封印口罩」！網友出門戴口罩 一看傻眼笑翻網友

相關新聞

老婆深夜想吃烏魚子…人夫做超逼真「創意料理」網友擔心下場

冬天是享用烏魚子的季節，一名男網友表示在加班的老婆晚上傳訊說想吃烏魚子，但因天色已暗店家都要打烊了不知上哪買，於是他靈機一動，自己做出一盤複製度超高的「烏魚子」，引起網友熱議，紛紛稱讚他的機智，但也不禁搖頭嘆如果被他老婆發現真相「覺得不太妙……」...

跨年夜連跑2間薑母鴨店想外帶未果 結局曝光遭網吐槽

寒冷的夜裡，許多人會選擇豐盛的火鍋、進補的薑母鴨等，來犒賞辛勤工作一整天的疲憊身軀。有網友分享，日前於跨年夜時想外帶薑母鴨回家吃，連訪兩家店未果，氣憤不已的原PO發文抱怨，結局曝光後卻遭網友們吐槽。

他分析鴨肉店「拖餐」有理？ 網曝2原因：反正客人會怪外送員

日前台中「富王鴨肉店」辱罵女外送員事件引起外界議論，紛紛狂刷該店家的Google評論1星負評。然而，就有一名網友好奇為何該店家要「拖餐」？他認為，或許是外送員點單都需現場製作，而後方客人卻能簡單製作供餐，因此才被「拖餐」。而網友們聽完他的想法後，也紛紛整理出店家拖單的2大理由。

鄰居有三輛車還要強佔公有停車位？ 網：只有一招能治

對沒有買停車位的人來說，每天用完車找車位是件辛苦的事，尤其是住家在狹小巷弄的人更是如此。一名網友在《爆怨公社》上訴苦，稱鄰居沒有公德心，自己已經有3台車，卻還要用強硬方式去佔路邊車位讓原本就少的車位更加難找，因此想問大家有沒有解決的方法，引來許多網友共鳴。

寒流來吃鍋！老饕曝：吃火鍋別點「3樣食材」老闆會在旁偷笑

隨著寒流南下，各地氣溫下降，越晚越濕冷，北台灣平地今晚約可降至7度，這麼冷的天氣，不少人會選擇「火鍋」來暖暖身，有老饕分享了「3種食材」如果去外面吃鍋的時候盡量不要點，因為不划算，連老闆還會在旁邊暗自偷笑。

麥當勞薯條點「去鹽」還是冷掉？網提供一招保證吃到熱騰騰的

麥當勞的薯條是許多顧客鍾愛的熱門品項，尤其這種炸物要吃熱騰騰的才可口。先前網路流傳若想吃到現炸的薯條可要求「去鹽」，但有人即使點了去鹽薯條依然拿到冷掉的，詢問還有什麼點法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。