跨年夜連跑2間薑母鴨店想外帶未果 結局曝光遭網吐槽

寒冷的夜裡，許多人會選擇豐盛的火鍋、進補的薑母鴨等，來犒賞辛勤工作一整天的疲憊身軀。有網友分享，日前於跨年夜時想外帶薑母鴨回家吃，連訪兩家店未果，氣憤不已的原PO發文抱怨，結局曝光後卻遭網友們吐槽。

一名網友於《爆怨公社》上分享，他上禮拜跨年夜時，因氣候寒冷加上人潮眾多，便決定至高雄知名薑母鴨店外帶回家享用。六點半左右到現場時，店家卻表示外帶要到晚間九點半後，原PO轉至另一間分店則是不提供外帶，失落的他最後又在晚間十點半回到第一家店，結果這次要等到十二點半後，令原PO十分錯愕。

原PO向店員反映，六點半時服務生表示「九點半以後」，現在又改口要等到十二點半，分明是不想接外帶，而店員則是回覆道「現在沒肉了」。原PO在轉身離開之際，卻聽到旁邊內用的兩位小姐僅需等候15分鐘，憤而騎車離去，更直呼「那間分店打死我都不會再去了」。

網友紛紛留言表示，「走掉重排當然往後排啊」、「如果六點半時先付錢，九點半去還沒拿到，店家就真的太過分了。可是樓主您六點半時沒有先點餐啊！怎麼可能十點半拿得到」、「為什麼不是當下就先預約，晚點再去拿，客人很多又不是不知道！」。

但也有網友出面緩頰，「原PO的重點應該是，『後面哪個店員跟他說沒肉了，要等到12點，結果兩個女的來就變15分後上』，店員此舉讓他非常不爽」。也有網友推薦，「先點內用，等菜都上了，再改打包」、「變通辦法，跟他說我要改內用」。