鄰居有三輛車還要強佔公有停車位？ 網：只有一招能治

對沒有買停車位的人來說，每天都需要找車位是件辛苦的事，尤其是住家在狹小巷弄的人更是如此。一名網友在《爆怨公社》上訴苦，稱鄰居沒有公德心，自己已經有3台車，卻還要用強硬方式去佔路邊車位，讓原本就少的車位更加難找，因此想問大家有沒有解決的方法，引來許多網友共鳴。

該網友表示，他住的地方是30多年老社區，本來可以停車的地方就不多，現在人家裡都有1~2台汽車也都能理解。他的鄰居在這個社區就有3台車，一台神車、一台R4、一台V牌，雖然在外面有租一個停車位，但剩下的就要路邊找位子停。但他們家常常拿機車去佔位，或是把車子卡中間、獨享原本可以停兩台的位子，甚至自己租的車位不停硬要停路邊，好像其他的人都不用停，讓他十分困擾，但又礙於是老鄰居，當面不好意思說什麼。

網友們也提供許多解法，最多人表示「唯一解法：他厚臉皮，我們要比他更厚」、「機車插下去，大家一起擺爛」，有人認為可能制度面解決「找里長畫格子」、「找市政信箱，從你提供的照片看起來還有多畫停車位的空間」。但也有網友認命地說「最好的解決方法就是花錢租車位，時間精力沒人家多就只能這樣」。