寒流來吃鍋！老饕曝：吃火鍋別點「3樣食材」老闆會在旁偷笑

隨著寒流南下，各地氣溫下降，越晚越濕冷，北台灣平地今晚約可降至7度，這麼冷的天氣，不少人會選擇「火鍋」來暖暖身，有老饕分享了「3種食材」如果去外面吃鍋的時候盡量不要點，因為不划算，連老闆還會在旁邊暗自偷笑。

天冷的時候在外面吃飯時，火鍋店總是大排長龍，因為味道鮮美、口味多變，不僅醬料可以按照自己的喜好來，食材更是多樣化，不過根據「小乾倩倩的遊戲美食」介紹，有些食材卻是不適合放進湯底涮的，好吃但不划算，不建議大家點。

第一樣是鮮豆腐，豆腐吃起來滑滑嫩嫩，味道鮮美，但是他並不適合放到火鍋裡面煮，因為放到鍋裡煮的時間稍為長一點的話，豆腐可能變成渣，不僅吃不到，還會白白浪費整鍋湯，屬於一涮就「沒了」的火鍋食材。

第二則為鴨胗，口感脆嫩，很多人都很喜歡，但他也屬於一種涮了就沒了的食材，鴨胗在鍋裡煮著煮著就會縮短，夾都夾不上來，而且重點是常常一盤份量不多，因此它也上榜。

第三樣則是番茄，現在有很多民眾喜歡在吃火鍋的時候放上一點番茄，吃起來酸酸的，口感很好，但是很多時候番茄放進火鍋裡煮著煮著就化掉了，根本就吃不到，加上番茄便宜，但一到火鍋店價格會被拉高，因此點它，老闆也會在旁偷笑。