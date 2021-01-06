快訊

新年首波寒流要到了！全台濕冷急凍 竹苗體感溫度-2度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她穿這樣面試本土AV女優！台製片商一見開出日薪14萬

聯合新聞網 / 綜合報導
一位女網友近日赴本土AV製片商公司面試，上網公開自己的薪資行情，並大方分享面試服裝。圖/取自PTT
一位女網友近日赴本土AV製片商公司面試，上網公開自己的薪資行情，並大方分享面試服裝。圖/取自PTT

下海當本土AV女優比酒店小姐安全？一位「女網友J」近日赴本土AV製片商公司面試，上網公開了自己一天的薪資行情，並大方分享與面試官的細節對話，卻也希望「道德魔人拜託不要來，我只是想分享一下面試心得，若不喜歡請略過」。

「女網友J」於前（4）日在PTT論壇SEX版發文，透露自己經濟生活遇到困難，原本想去做八大行業，但遇到的經紀人不太可靠，於是嘗試當AV女優，「之前看到低卡上某篇朋友要去當AV女優的文章，上面寫著挑戰日薪200,000的報酬，這樣的薪資真的是非常的吸引我」。

起初，「女網友J」對網路文章半信半疑，於是致電AV製片商官網上的電話，詢問一些問題，「跟我聊的人很熟練的回答了我的問題，然後我就傻傻的約了面試日期，還有地點」，對方讓「女網友J」自選面試地點，不過有特別要求穿能展現身材的服裝。

面試當天，「女網友J」請閨密好友陪伴在側，「閨密是少數知道我家裡的狀況，所以也沒有多說些什麼啦~~她只是希望這份工作至少是安全的就好」，到場後來了一位戴眼鏡的斯文男面試官 （簡稱L），表示自己是某公司旗下的子公司，還提醒不能向別人說。

面試過程對話如下：

Q：薪水多少？

他說願意開給我12~14萬/天！我當場嚇到，跟他說真的假的！結果L說但還是需要回去跟老闆討論一下，我有問他怎麼判斷的…他說他有再觀察我的身材跟長相啦（難怪我覺得他一直很認真地在打量我，不是錯覺…）

Q：薪水真的當天拿得到？

拍完現拿，L說如果不相信，拍攝當天可以先給我2~3成，然後會簽合約還是什麼的…讓我放心這樣

Q：可以帶朋友一起去嗎？

可以，女生可以在現場陪同，如果是男生另一半要拍，也可以支付薪水，但男優好像薪水沒這麼好就是了，L說真的有情侶一起拍一起賺，也太厲害了吧!!!

Q：工作時間很長嗎？

一天拍攝是8~10個小時這樣，拍片時間好像都是下午13：00~23：00的樣子，提早拍完就提早結束回家，好像還可以接受，反正我平常也都是睡到中午沒差~

Q：工作地點？

目前是以雙北市為主。如果外縣市的話，L說會補貼車馬費~~

Q：有補貼車資嗎？

好像都是大眾運輸工具可以到的地方，如果某些拍攝地點太難到達的地方，會有人來接送

Q：男優會不會不乾淨？

L說他比我們還怕，所以每個月男優都會有健康報告證明，拍攝全程都會戴套套，而且會一直換，不會一套到底，L說拍攝比照日本AV拍攝規格（但是人家根本不知道日本AV規格是怎樣的啊）

Q：拍攝現場安全嗎？現場有沒有其他女生呢？

L說拍攝現場會有女化妝師在旁邊照顧，幫忙梳化，拿毯子之類的，拍攝性愛畫面時現場會盡量清空工作人員，有女生感覺就比較沒這麼尷尬了~~應該吧

Q：拍攝的影片會被朋友家人看到嗎？

不一定，因為片子不一定會放在台灣的平台，有可能是日本大陸歐美，聽起來好像很國際化的樣子

女網友J表示，面試官最後要求她拍一段簡短的自介影片，說出「我是XXX，請多多指教」，再帶到一點身材畫面就好，「為的是要跟老闆討論薪資，而此行的目的也只是為了要觀察照片跟本人是否差異很大這樣」，因為台灣製片商也很怕「照騙」，目前正等待通知面試結果。

網友紛紛熱情留言，「可惡，想當男優」、「勇敢分享給推」，也有人提問「台灣也有AV業嗎？」，「女網友J」則回應「面試官是說他們是製片商耶~ 我也不知道是不是算AV業？」，還有人善意提醒「三思熟慮！八大過了上岸了就結束了！這個是一直被流傳的！說不定我就認出妳了」。

面試 薪水 女優

延伸閱讀

【一劍浣春秋】一樣是造假、為什麼暗黑界對這兩者態度大不同？

西門町舉牌「徵炮友」 女優、網紅等5人被警法辦

面試被問對什麼工作內容有興趣？ 她一句話讓面試官臉垮下來

【一劍浣春秋】超商、電車、電梯、農村⋯你看到的謎片場景都是假的！

相關新聞

她穿這樣面試本土AV女優！台製片商一見開出日薪14萬

下海當本土AV女優比酒店小姐安全？一位女生近日赴本土AV製片商公司面試，上網公開了自己一天的薪資行情，並大方分享與面試官的細節對話，卻也希望「道德魔人拜託不要來，我只是想分享一下面試心得...

雙人沙發主打「巨人也能躺」 實品卻讓她又氣又笑

社群軟體會根據使用者的喜好投放相關產品廣告，以吸引消費者目光，但因網路購物無實物可參考，有些較為投機取巧的商家會有誇大的產品說明，除容易有糾紛，也引發不少笑料。一名網友就於臉書廣告購買了中意的雙人沙發床，但實際取貨後卻讓原PO又氣又笑。

痛到趴倒！家樂福手推車高速暴衝直撞阿伯 網見店員反應氣炸

南部某間家樂福日前發生一起賣場手推車從上坡處失控高速下滑衝撞男客人的意外，當時該名男客人在服務台等待工作人員辦理業務，沒想到後方一輛載滿貨物的手推車從手扶梯失控往下衝，不偏不倚撞上男客人，讓他當場痛到趴臥在櫃檯上。

美髮店強迫消費「硬上電棒還收錢」 女氣炸直呼被騙

許多女生因髮量長又多，從清潔到保養上需要花費許多時間，因此偶爾會上髮廊請專業人士直接照護或處理。但有女網友分享，上髮廊洗髮後順道加上護髮，但結帳金額卻讓她氣得直呼「被騙」！

拍片「教穿哺乳衣」遭檢舉 T妹痛失70萬粉專回擊：祝現世報

網紅T妹（Tiffany Chen）個性直率，不吝在社群網站上分享自己的火辣身材，吸引不少粉絲。然而，日前她在臉書發文教新手媽媽如何穿哺乳衣的影片遭到網友檢舉，不只影片被下架，甚至經營許多、累積70萬明粉絲的粉絲團瞬間消失，讓她相當火大，在IG發文說明原委並開嗆， 「我是無所謂，我只會祝福那些莫名傷害我的人，你們一定招現世報」。

入伍前先剃好光頭？過來人目擊髮婆「血淋淋」畫面：你自己斟酌

入伍時該不該先剃頭？當過兵的人想必都對「髮婆」印象深刻，初次見面就要把你的頭髮剃光。有網友收到兵單後即將入伍，相當猶豫該不該先把頭髮處理好。詢問自身朋友卻又搞得自己更混亂，遲遲無法做決定於是發文求助網友。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。