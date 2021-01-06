她穿這樣面試本土AV女優！台製片商一見開出日薪14萬
下海當本土AV女優比酒店小姐安全？一位「女網友J」近日赴本土AV製片商公司面試，上網公開了自己一天的薪資行情，並大方分享與面試官的細節對話，卻也希望「道德魔人拜託不要來，我只是想分享一下面試心得，若不喜歡請略過」。
「女網友J」於前（4）日在PTT論壇SEX版發文，透露自己經濟生活遇到困難，原本想去做八大行業，但遇到的經紀人不太可靠，於是嘗試當AV女優，「之前看到低卡上某篇朋友要去當AV女優的文章，上面寫著挑戰日薪200,000的報酬，這樣的薪資真的是非常的吸引我」。
起初，「女網友J」對網路文章半信半疑，於是致電AV製片商官網上的電話，詢問一些問題，「跟我聊的人很熟練的回答了我的問題，然後我就傻傻的約了面試日期，還有地點」，對方讓「女網友J」自選面試地點，不過有特別要求穿能展現身材的服裝。
面試當天，「女網友J」請閨密好友陪伴在側，「閨密是少數知道我家裡的狀況，所以也沒有多說些什麼啦~~她只是希望這份工作至少是安全的就好」，到場後來了一位戴眼鏡的斯文男面試官 （簡稱L），表示自己是某公司旗下的子公司，還提醒不能向別人說。
面試過程對話如下：
Q：薪水多少？
他說願意開給我12~14萬/天！我當場嚇到，跟他說真的假的！結果L說但還是需要回去跟老闆討論一下，我有問他怎麼判斷的…他說他有再觀察我的身材跟長相啦（難怪我覺得他一直很認真地在打量我，不是錯覺…）
Q：薪水真的當天拿得到？
拍完現拿，L說如果不相信，拍攝當天可以先給我2~3成，然後會簽合約還是什麼的…讓我放心這樣
Q：可以帶朋友一起去嗎？
可以，女生可以在現場陪同，如果是男生另一半要拍，也可以支付薪水，但男優好像薪水沒這麼好就是了，L說真的有情侶一起拍一起賺，也太厲害了吧!!!
Q：工作時間很長嗎？
一天拍攝是8~10個小時這樣，拍片時間好像都是下午13：00~23：00的樣子，提早拍完就提早結束回家，好像還可以接受，反正我平常也都是睡到中午沒差~
Q：工作地點？
目前是以雙北市為主。如果外縣市的話，L說會補貼車馬費~~
Q：有補貼車資嗎？
好像都是大眾運輸工具可以到的地方，如果某些拍攝地點太難到達的地方，會有人來接送
Q：男優會不會不乾淨？
L說他比我們還怕，所以每個月男優都會有健康報告證明，拍攝全程都會戴套套，而且會一直換，不會一套到底，L說拍攝比照日本AV拍攝規格（但是人家根本不知道日本AV規格是怎樣的啊）
Q：拍攝現場安全嗎？現場有沒有其他女生呢？
L說拍攝現場會有女化妝師在旁邊照顧，幫忙梳化，拿毯子之類的，拍攝性愛畫面時現場會盡量清空工作人員，有女生感覺就比較沒這麼尷尬了~~應該吧
Q：拍攝的影片會被朋友家人看到嗎？
不一定，因為片子不一定會放在台灣的平台，有可能是日本大陸歐美，聽起來好像很國際化的樣子
女網友J表示，面試官最後要求她拍一段簡短的自介影片，說出「我是XXX，請多多指教」，再帶到一點身材畫面就好，「為的是要跟老闆討論薪資，而此行的目的也只是為了要觀察照片跟本人是否差異很大這樣」，因為台灣製片商也很怕「照騙」，目前正等待通知面試結果。
網友紛紛熱情留言，「可惡，想當男優」、「勇敢分享給推」，也有人提問「台灣也有AV業嗎？」，「女網友J」則回應「面試官是說他們是製片商耶~ 我也不知道是不是算AV業？」，還有人善意提醒「三思熟慮！八大過了上岸了就結束了！這個是一直被流傳的！說不定我就認出妳了」。
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