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雙人沙發主打「巨人也能躺」 實品卻讓她又氣又笑

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO買雙人沙發，最後竟成「雙小人沙發」，令她又氣又笑。圖擷自爆料公社
原PO買雙人沙發，最後竟成「雙小人沙發」，令她又氣又笑。圖擷自爆料公社

社群軟體會根據使用者的喜好投放相關產品廣告，以吸引消費者目光，但因網路購物無實物可參考，有些較為投機取巧的商家會有誇大的產品說明，除容易有糾紛，也引發不少笑料。一名網友就於臉書廣告購買了中意的雙人沙發床，但實際取貨後卻讓原PO又氣又笑。

一名網友於《爆料公社》上發文表示，她在臉書上看到了喜歡的雙人沙發床，而網頁上更標榜此款商品主打「長度200公分，巨人都能躺」，更於文末強調產品的透氣舒適、柔適觸感及貼心的人體工學設計，幾經思量後原PO便興高采烈的下單等候新沙發的到來。

不料實際商品拆開後，尺寸竟小了不少，淪為小朋友的兒童座椅。原來需將沙發攤開後長度才有達到200公分，因消費者與賣方兩者之間的認知差異導致這樣的情況，但原PO也笑稱，因兩個小孩十分喜歡，就當作是買了高級兒童沙發椅。

有網友詼諧表示，「雙小人沙發床」、「雙人沒錯阿，沒說要大人啊」。也有網友吐槽，「它寫雙人用會誤導人認為很寬」、「攤開應該有，話說正常200公分連材料錢都不夠了」、「巨人都能躺？」、「該慶幸還好真的有收到沙發…」、「也太小」。

但也有網友直言，「商家在賣東西時，會有一定程度的美化商品，所以別只看圖片文字漂亮就急著下單，一定要多留意細節」，呼籲民眾網路購物時需睜大眼睛注意，以免花錢受氣。

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