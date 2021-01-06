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痛到趴倒！家樂福手推車高速暴衝直撞阿伯 網見店員反應氣炸

聯合新聞網 / 綜合報導
南部某間家樂福3日白天發生一起阿伯遭手推車從高處高速下衝撞倒的意外。圖擷自影片
南部某間家樂福3日白天發生一起阿伯遭手推車從高處高速下衝撞倒的意外。圖擷自影片

南部某間家樂福日前發生一起賣場手推車從上坡處失控高速下滑衝撞男客人的意外，當時該名男客人在服務台等待工作人員辦理業務，沒想到後方一輛載滿貨物的手推車從手扶梯失控往下衝，不偏不倚撞上男客人，讓他當場痛到趴臥在櫃檯上。

一名網友在臉書社團「重機車友各區路況、天氣回報中心」PO出一段監視器畫面，只見影片中一台裝有貨物的手推車自家樂福賣場手扶梯上坡處失控往下衝，疑因承重大又位處上坡處，導致手推車高速直衝撞上一名站在服務台的阿伯。

當時在阿伯背後有一名工作人員注意到手推車往下衝撞伸出腿試圖阻擋未果，阿伯被撞後當場痛到只能靠臥著服務台，但從畫面看來，幾名工作人員先是撿起掉落的貨物，才轉向慰問阿伯身體狀況。

影片曝光後引起許多網友大罵，「第一時間怎麼覺得沒人關心阿伯」、「我只看到沒人在第一時間關心他」、「推車撞到人，只先顧地上的貨品是哪招」、「老人家經不起摔倒或撞擊…怎沒人關心阿伯」、「救援失敗，沒踢到」、「交通部要區間測速了吧？」。

《ETtoday》報導，這起事件發生於南部一間家樂福，家樂福公關也向媒體表示，事件發生在3日白天，事後有陪同傷者就醫並持續關懷，後續賠償責任已交由保險公司處理，該推車是當天某廠商使用家樂福推車，疑使用不慎造成推車下滑所致。

家樂福 老翁

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