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美髮店強迫消費「硬上電棒還收錢」 女氣炸直呼被騙

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友遭店家強迫消費，硬上電捲棒還收錢。示意圖／Ingimage
女網友遭店家強迫消費，硬上電捲棒還收錢。示意圖／Ingimage

許多女生因髮量長又多，從清潔到保養上需要花費許多時間，因此偶爾會上髮廊請專業人士直接照護或處理。但有女網友分享，上髮廊洗髮後順道加上護髮，但結帳金額卻讓她氣得直呼「被騙」！

一名女網友於《爆怨公社》上分享，經友人推薦，日前在一間新竹家庭式美髮店洗頭，而店外的招牌上標註了洗加剪400元，原PO猜想店家「洗頭項目」的消費大概也落在250元到550元之間，便直接進門表示要洗頭，過程中店家問原PO要不要護髮，並進一步詢問使用一般還是深層護髮，因自家也是從事美髮行業，粗估後原PO選擇了深層護髮。

在結束護髮後，原PO向店家表示，頭髮吹內彎即可不用上電棒，而店家吹整後因捲度不甚理想，便說道，「稍微上一下電棒」。原PO不以為意，然而最後消費明細上，「深層護髮1600元、洗頭髮250元、上電棒50元」，共1900元的高額帳單讓原PO氣憤不已的表示，店家並未告知費用外，恣意使用電棒後卻仍向消費者收錢。

有網友表示，「通常都會告知多少錢的，但是1600沒有提前說我也覺得不行」、「洗一顆頭1900元超出行情了吧」、「真的會很生氣欸！我之前也遇到這樣的店家，之後再也不會去了」、「深層是護到大腦去我就覺得值得這個價格」、「不管做什麼事情都還是先問價格比較保險，不然店家多收費的話也只能自己吃悶虧」。

但有網友認為，「你有你的專業，人家也有，去理髮廳應該就直接問清楚價錢，明確說你要做什麼，而不是靠自己經驗在那邊估算，結果不符當然會感覺被騙，但理髮廳沒告知流程也很不對，雙方都有失誤」。

新竹 爆怨公社 洗髮

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