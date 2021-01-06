拍片「教穿哺乳衣」遭檢舉 T妹痛失70萬粉專回擊：祝現世報

網紅T妹（Tiffany Chen）個性直率，不吝在社群網站上分享自己的火辣身材，吸引不少粉絲。然而，日前她在臉書發文教新手媽媽如何穿哺乳衣的影片遭到網友檢舉，不只影片被下架，甚至經營許久、累積70萬名粉絲的粉絲團瞬間消失，讓她相當火大，在IG發文說明原委並開嗆，「我是無所謂，我只會祝福那些莫名傷害我的人，你們一定招現世報」。

T妹在文中解釋，早前開了line社團，但一堆人不顧版規，她因此踢除幾千名違規粉絲，但這些粉絲接連到臉書罵她，更轉而瘋狂檢舉她的抖音、臉書、line社團，2天內3個社群平台全部陣亡。

T妹忍不住抱怨臉書平台是最誇張的，她在臉書發影片教導新手媽媽們穿哺乳衣，也替廠商發內衣廣告教導如何穿內衣，「到底女性胸部是多噁心？是我的臉太情色還是你們思維太情色，因為這樣違反社群版規，對女性也太不尊重！」

T妹更在文末開砲，還有一堆莫名其妙的，說什麼我使用大麻毒藥槍械的，反正各種可笑的檢舉都成功，「我是無所謂，我只會祝福那些莫名傷害我的人，你們一定招現世報」。

T妹雖然痛失用心經營許久的70萬人粉絲團，但她仍在元旦（1日）當天創辦新的粉絲專頁，重新與粉絲見面互動。