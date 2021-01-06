快訊

國安法的趕盡殺絕：香港報復民主「35+初選大捕抓」

華航新塗裝貨機傳飛香港遭擋 林佳龍這樣回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拍片「教穿哺乳衣」遭檢舉 T妹痛失70萬粉專回擊：祝現世報

聯合新聞網 / 綜合報導
網紅T妹在粉絲團發布教新手媽媽穿哺乳衣的影片遭到檢舉，更直接痛失長久經營的70萬粉絲團，讓她氣到發文開嗆「不尊重女性」。圖擷自@tiffanychen22
網紅T妹在粉絲團發布教新手媽媽穿哺乳衣的影片遭到檢舉，更直接痛失長久經營的70萬粉絲團，讓她氣到發文開嗆「不尊重女性」。圖擷自@tiffanychen22

網紅T妹（Tiffany Chen）個性直率，不吝在社群網站上分享自己的火辣身材，吸引不少粉絲。然而，日前她在臉書發文教新手媽媽如何穿哺乳衣的影片遭到網友檢舉，不只影片被下架，甚至經營許久、累積70萬名粉絲的粉絲團瞬間消失，讓她相當火大，在IG發文說明原委並開嗆，「我是無所謂，我只會祝福那些莫名傷害我的人，你們一定招現世報」。

T妹在文中解釋，早前開了line社團，但一堆人不顧版規，她因此踢除幾千名違規粉絲，但這些粉絲接連到臉書罵她，更轉而瘋狂檢舉她的抖音、臉書、line社團，2天內3個社群平台全部陣亡。

T妹忍不住抱怨臉書平台是最誇張的，她在臉書發影片教導新手媽媽們穿哺乳衣，也替廠商發內衣廣告教導如何穿內衣，「到底女性胸部是多噁心？是我的臉太情色還是你們思維太情色，因為這樣違反社群版規，對女性也太不尊重！」

T妹更在文末開砲，還有一堆莫名其妙的，說什麼我使用大麻毒藥槍械的，反正各種可笑的檢舉都成功，「我是無所謂，我只會祝福那些莫名傷害我的人，你們一定招現世報」。

T妹雖然痛失用心經營許久的70萬人粉絲團，但她仍在元旦（1日）當天創辦新的粉絲專頁，重新與粉絲見面互動。

T妹痛失的70萬粉絲團後，終在元旦當天開辦新的粉絲團與粉絲互動。圖擷自@tt2099
T妹痛失的70萬粉絲團後，終在元旦當天開辦新的粉絲團與粉絲互動。圖擷自@tt2099

網紅 新手媽媽

延伸閱讀

前總統遺孀失言！驚吐「不孕女性99%墮過胎」 網狂轟太無知

澳洲名主廚堅稱「新冠病毒是騙局」 百萬粉專遭臉書永久刪除

紐籍機師害台灣零確診破功 網友憤怒灌爆長榮粉專：不開除就拒搭！

Pornhub下架非法影片 她被前男友偷拍威脅：終於能安心

相關新聞

拍片「教穿哺乳衣」遭檢舉 T妹痛失70萬粉專回擊：祝現世報

網紅T妹（Tiffany Chen）個性直率，不吝在社群網站上分享自己的火辣身材，吸引不少粉絲。然而，日前她在臉書發文教新手媽媽如何穿哺乳衣的影片遭到網友檢舉，不只影片被下架，甚至經營許多、累積70萬明粉絲的粉絲團瞬間消失，讓她相當火大，在IG發文說明原委並開嗆， 「我是無所謂，我只會祝福那些莫名傷害我的人，你們一定招現世報」。

入伍前先剃好光頭？過來人目擊髮婆「血淋淋」畫面：你自己斟酌

入伍時該不該先剃頭？當過兵的人想必都對「髮婆」印象深刻，初次見面就要把你的頭髮剃光。有網友收到兵單後即將入伍，相當猶豫該不該先把頭髮處理好。詢問自身朋友卻又搞得自己更混亂，遲遲無法做決定於是發文求助網友。

禮貌呢？好心移工撿到iPhone遇無禮失主 超商店員羞愧幫道謝

說聲謝謝，有那麼困難嗎？有外籍移工撿到手機，特地留在原處附近的超商等失主領回，沒想到對方拿了就走，一句感謝的話都說，讓超商店員看了傻眼，只能幫失主道謝，網友們也嘆氣，「失主以後不會那麼好運了」。

家長真的幫小孩存壓歲錢嗎？ 網：有存啊！但用來換新車

小孩子最喜歡過年，因為過年除了可放假、有好吃的東西吃，更有壓歲錢可以拿。不過有位網友對家長年年對小孩說「媽媽幫你把壓歲錢存起來，預備考大學用」一事，有所存疑，大喊「真的幫小孩存壓歲錢的父母多嗎？」

他遺失學生證掛失後餘額卻仍遭盜刷 內行網友解惑

隨著行動支付普及，許多學校發出的學生證開始能儲值現金在卡裡，方便學生搭車和購物。然而學生證體型輕又小，雖十分方便卻有弄丟的風險，學生證弄丟麻煩不說，裡面儲值的餘額還需要做掛失停卡手續。日前一名網友在網路上發文表示自己學生證遺失，掛失後裡面餘額卻仍被盜刷，貼文一出，引起許多網友留言給建議。

住宜蘭台北上班每天通勤可行嗎？ 過來人曝經驗：搭了12年客運

有了雪隧之後，台北往返宜蘭的時間縮短了，如果在不塞車的情況下，通常只要40分鐘就能開到宜蘭，於是有人就問了，如果住在宜蘭市每天搭客運到台北工作，大家覺得可行嗎？意外釣出了過來人回答。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。