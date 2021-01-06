禮貌呢？好心移工撿到iPhone遇無禮失主 超商店員羞愧幫道謝

說聲謝謝，有那麼困難嗎？有外籍移工撿到手機，特地留在原處附近的超商等失主領回，沒想到對方拿了就走，一句感謝的話都說，讓超商店員看了傻眼，只能幫失主道謝，網友們也嘆氣，「失主以後不會那麼好運了」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文，寫道在超商工作的朋友向他抱怨讓人無言的台灣人。他表示，朋友在當班時遇到3位移工拿著1支iPhone走進超商，由於不太會說中文，所以透過手機翻譯表明他們撿到手機，想問警局怎麼去？在店內客人的協助下，他們原本已前往警局，但因失主打電話來，他們便折返回超商。

發文者的朋友幫忙不諳中文的移工與失主溝通，說好到超商拿回手機。沒想到的是，失主來了之後只顧拿回iPhone，不僅沒對協助的超商店員致意，更無視幫他撿到手機的移工，一句話都沒說就走了。發文者的朋友對於台灣人的失禮感到不好意思，只好代替失主向3位好心移工道謝。

其他網友看了也搖頭，直呼失主「太沒禮貌」，「沒水準⋯好心會有好報的」、「台灣人早就不是什麼最美的風景了」、「請、謝謝、對不起，這好像是國小教的基本禮儀，但社會上好像很多都沒記在腦海裡」、「是我不只道謝，我還會回禮欸」、「不知道感恩，下次就沒那麼好運了」。

還有網友感嘆的說，好心不一定是好事，「我之前曾經撿到手機送警局，警察一直盤問是不是我偷走的（氣）」、「有的人都不說是遺失，直接去報案被偷竊」、「有時候也不用太好心，很多失主還po網口氣很差，一直要告撿到的人」。

但也有人認為這只是少數例子，不能代表所有台灣人的素質，「太誇張了，不過我想大部分的人還是很有禮貌的+感恩的心」、「應該只是個案，單純的只是對方沒禮貌，大部分的人都是客氣又有禮貌的」、「我在超商撿過手機，拿給店員後失主回來找，然後就給了我1000元」。