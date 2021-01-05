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家長真的幫小孩存壓歲錢嗎？ 網：有存啊！但用來換新車

聯合新聞網 / 綜合報導
網友問真的幫小孩存壓歲錢的父母多嗎，還自曝從小沒看到壓歲錢。 圖／聯合報系資料照片
網友問真的幫小孩存壓歲錢的父母多嗎，還自曝從小沒看到壓歲錢。 圖／聯合報系資料照片

小孩子最喜歡過年，因為過年除了可放假、有好吃的東西吃，更有壓歲錢可以拿。不過有位網友對家長年年對小孩說「媽媽幫你把壓歲錢存起來，預備考大學用」一事，有所存疑，大喊「真的幫小孩存壓歲錢的父母多嗎？」

原po在ptt 八卦板貼文表示，對小孩子而言，每年有2大謊言，一是媽媽幫你把壓歲錢存起來，預備考大學用；另一是聖誕老人不喜歡不乖的小孩，不乖就沒禮物。原po表示，壓歲錢有的家長真的會存，而有的家長想說「反正壓歲錢也是從我這裡給出去的，收回來一點也是合理」，也怕小孩子亂花錢，就撒個小謊，然後直接收著。

原po自曝會質疑家長不會幫小孩存壓歲錢的原因是，自己每年的壓歲錢根本就不知道跑去哪了，心想「真的有家長會幫小孩把壓歲錢分別存起來，供未來子女花用嗎？」

底下網友一面倒的回應留言「有啊，以前小學還有個個人帳戶呢？」、「有啊，郵局定存」、「真的有，我女兒快兩歲，戶頭1x萬了」、「我媽真的幫我存，也給我了」，有網友表否定「不知道，我沒拿過」、「不知道，到現在也沒問過」，也有網友歪樓說「我爸媽真的有幫我存了一筆啊，但後來家裡換新車，莫名其妙就不見了」。

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