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他遺失學生證掛失後餘額卻仍遭盜刷 內行網友解惑

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友日前遺失學生證，掛失後卡裡餘額還是慘被盜刷。示意圖／ingimage
一名女網友日前遺失學生證，掛失後卡裡餘額還是慘被盜刷。示意圖／ingimage

隨著行動支付普及，許多學校發出的學生證開始能儲值現金在卡裡，方便學生搭車和購物。然而學生證體型輕又小，雖十分方便卻有弄丟的風險，學生證弄丟麻煩不說，裡面儲值的餘額還需要做掛失停卡手續。日前一名網友在網路上發文表示自己學生證遺失，掛失後裡面餘額卻仍被盜刷，貼文一出，引起許多網友留言給建議。

近日一名女網友在Dcard心急發文透露，「本人的學生證在去年12/21傍晚弄丟了，掛失系統顯示掛失紀錄為12/21 19:21:50，12/31中午也收到簡訊，已申請匯款退費」。結果原PO打開easy wallet 卻發現學生證在掛失後被盜刷，並在文中貼上easy wallet扣款截圖。十分不解的原PO發文詢問為何卡掛失後沒鎖卡，以及被盜刷的金額是否要自行吸收，希望有人幫忙解惑。

貼文一出有許多網友解答原PO，「好像掛失三小時後才會鎖卡，三小時內的損失好像自付」、「通常客服好像不會當下鎖卡」、「一旦卡片不慎遺失，即可辦理掛失，享有掛失3小時後的餘額返還服務，降低失卡的財務損失」、「我記得根據規定掛失後到12小時內他們是不負責的」、「悠遊卡的機制是離線交易的，嗶卡機查餘額和扣錢都是直接對卡片做讀寫。之後再一次向悠遊卡公司回報交易資料，所以在機器和悠遊卡公司連線前，它壓根不知道你這張卡已經掛失不能用了」。

也有許多網友分享自己的經驗，「我之前悠遊卡是記名學生卡，我放在口袋要去捷運加值，結果在路上掉了，馬上原路去找就已經找不到了」、「之前去台北捷運遺失學生證，裡面還有300多塊。結果回學校後，發現一封從台北松山寄來的信。信裡面是我的學生證，錢還一毛也沒少」、「我朋友抓過悠遊卡遺失盜刷，一個月警察就抓到了」、「前陣子剛遺失悠遊卡警察請我找出犯人在哪家超商刷卡或搭哪個路線的公車才可以報案唷」。

原PO打開easy wallet發現卡遺失後有扣款記錄。圖擷自Dcard
原PO打開easy wallet發現卡遺失後有扣款記錄。圖擷自Dcard

悠遊卡 盜刷 Dcard

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