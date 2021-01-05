住宜蘭台北上班每天通勤可行嗎？ 過來人曝經驗：搭了12年客運

有了雪隧之後，台北往返宜蘭的時間縮短了，如果在不塞車的情況下，通常只要40分鐘就能開到宜蘭，於是有人就問了，如果住在宜蘭市每天搭客運到台北工作，大家覺得可行嗎？意外釣出了過來人回答。

網友在八卦版發文問「住宜蘭每天雪隧通勤到台北工作可以嗎？」，內容說道，住宜蘭市每天搭客運到台北工作，或是未來宜蘭有高鐵後，搭高鐵通勤，大家覺得可行嗎？因為自己開車很累，他也不考慮開車上班。

網友則認為「可以啊，快一點的話40分鐘到台北 跟在台北市內通勤時」、「北宜高鐵17分鐘當然可以，只是到時候房價比台北還貴」、「一堆人現在就是搭客運通勤啊」、「有喔！我有認識的人每天搭客運通勤宜蘭台北」、「如果是宜蘭市很ok~其他像礁溪房價太貴、市區太小、生活機能差，羅東太遠，車程多花十來分鐘。」但也有人認為「台北下雨就快崩潰，宜蘭怎麼辦？」

也有人說出家人的過去經驗，表示自己爸爸以前就是每天搭客運到台北上班，大概通勤了12年才因傷退休，後來有問說這樣是否很累，爸爸則認為還是累，因為要配合班次早點起來，大概早上6點半就要出門，其他網友看完覺得「能這樣堅持下去，真的很厲害。」

高鐵延伸宜蘭案端站址未定，鐵道局將綜合規畫報交通部，共有宜蘭、羅東、四城、縣政中心四選擇，施工時間預計核定後要11年工期才能通車，鐵道局指出，行車時間預估南港到宜蘭是17分鐘，不管選哪個站址，誤差都不大。